Talasi u kosi već godinama spadaju među najpopularnije frizure, a uz viralan TikTok trik možete doći do savršenog izgleda za samo pet minuta.

Postupak je veoma jednostavan. Prvo se kosa veže u visok konjski rep, a zatim se, dok je skupljena, pramenovi uvijaju figarom, presom ili uvijačem, u zavisnosti od toga koji alat imate pri ruci.

Iako na prvi pogled deluje previše jednostavno da bi dalo dobre rezultate, upravo u tome leži njegova prednost.

Kada je kosa vezana u visoki rep, lakše se deli na manje sekcije i brže uvija nego kada je puštena. Na taj način se dobija prirodan izgled talasa koji počinju od sredine dužine i lagano se spuštaju ka krajevima, pa frizura deluje opušteno, moderno i nenametljivo.

Vežite kosu u visok konjski rep.

Podelite rep na nekoliko pramenova, odnosno četiri ili pet sekcija.

Svaki pramen uvijte figarom, presom ili uvijačem.

Sačekajte nekoliko trenutaka da se kosa ohladi.

Zatim pustite rep i blago prođite prstima kroz kosu.

Po želji dodatno uvijte pramenove koji uokviruju lice.