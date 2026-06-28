Talasi u kosi već godinama spadaju među najpopularnije frizure, a uz viralan TikTok trik možete doći do savršenog izgleda za samo pet minuta.

Postupak je veoma jednostavan. Prvo se kosa veže u visok konjski rep, a zatim se, dok je skupljena, pramenovi uvijaju figarom, presom ili uvijačem, u zavisnosti od toga koji alat imate pri ruci.

Iako na prvi pogled deluje previše jednostavno da bi dalo dobre rezultate, upravo u tome leži njegova prednost.

Kada je kosa vezana u visoki rep, lakše se deli na manje sekcije i brže uvija nego kada je puštena. Na taj način se dobija prirodan izgled talasa koji počinju od sredine dužine i lagano se spuštaju ka krajevima, pa frizura deluje opušteno, moderno i nenametljivo.

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Vežite kosu u visok konjski rep.

Podelite rep na nekoliko pramenova, odnosno četiri ili pet sekcija.

Svaki pramen uvijte figarom, presom ili uvijačem.

Sačekajte nekoliko trenutaka da se kosa ohladi.

Zatim pustite rep i blago prođite prstima kroz kosu.

Po želji dodatno uvijte pramenove koji uokviruju lice.

Trik je postao viralan zato što omogućava da se za veoma kratko vreme postigne efektna frizura. Ceo postupak traje manje od pet minuta, a dobijeni talasi izgledaju kao da su profesionalno urađeni u frizerskom salonu.

 