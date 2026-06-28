Stručnjaci za baštovanstvo ističu da boja hortenzija u velikoj meri zavisi od pH vrednosti zemljišta. U kiselijem zemljištu cvetovi najčešće dobijaju plavu nijansu, dok u alkalnijim uslovima postaju ružičasti.

Ako su vam hortenzije ružičaste, možete ih pretvoriti u plave pomoću jednostavnog trika sa kesicama čaja. One pomažu da se zemljište zakiseli zahvaljujući taninskoj kiselini koju sadrže, pa se vremenom može desiti da ružičasti cvetovi postanu plavi.

Stručnjak za hortikulturu Grejem Smit objasnio je da dodavanje kesica čaja u zemlju može uticati na promenu boje hortenzija jer čaj sadrži taninsku kiselinu koja snižava pH vrednost i povećava kiselost zemljišta. Pored uticaja na boju, kesice čaja mogu služiti i kao prirodno đubrivo za biljke.