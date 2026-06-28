Hortenzije spadaju među najlepše ukrasne biljke u bašti, a zanimljivo je da se boja njihovih cvetova može promeniti uz pomoć sastojka koji se često nalazi u svakoj kuhinji. Ova metoda ne šteti biljci, dok njen efekat donosi upečatljivu i atraktivnu promenu izgleda cvetova.

Stručnjaci za baštovanstvo ističu da boja hortenzija u velikoj meri zavisi od pH vrednosti zemljišta. U kiselijem zemljištu cvetovi najčešće dobijaju plavu nijansu, dok u alkalnijim uslovima postaju ružičasti.

Ako su vam hortenzije ružičaste, možete ih pretvoriti u plave pomoću jednostavnog trika sa kesicama čaja. One pomažu da se zemljište zakiseli zahvaljujući taninskoj kiselini koju sadrže, pa se vremenom može desiti da ružičasti cvetovi postanu plavi.

Stručnjak za hortikulturu Grejem Smit objasnio je da dodavanje kesica čaja u zemlju može uticati na promenu boje hortenzija jer čaj sadrži taninsku kiselinu koja snižava pH vrednost i povećava kiselost zemljišta. Pored uticaja na boju, kesice čaja mogu služiti i kao prirodno đubrivo za biljke.

Međutim, stručnjaci upozoravaju na trik koji je postao veoma popularan na internetu. Prema njihovim rečima, savet koji se sve češće deli deluje ne samo nelogično, već može biti i štetan. Reč je o ubacivanju zarđalih eksera u zemlju kako bi se navodno povećala kiselost i uticalo na biljke poput plavih hortenzija i rododendrona, što je jedan stručnjak za baštovanstvo na TikToku posebno kritikovao.

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On objašnjava da neki ljudi veruju kako bi stavljanje eksera u zemlju moglo pomoći da hortenzije postanu plave, što bi se u teoriji moglo desiti tokom dužeg perioda. Ipak, on smatra da ovaj pristup nije vredan pokušaja, jer je opasno imati razbacane eksere po bašti. Vremenom bi se tu možda želelo uzgajati nešto drugo, a neko bi se mogao i povrediti zbog takvih predmeta u zemlji.