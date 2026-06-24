Dok su poslednjih sezona dominirali opušteni talasi i prirodno stilizovana kosa, leto 2026. donosi potpuno drugačiji trend. Na velika vrata vraća se frizura koja je obeležila rane dvehiljadite, savršeno isfenirana, sjajna kosa sa blago uvučenim krajevima i diskretnim naznakama lokni, kakvu su mnoge žene, uključujući i naše mame, ponosno nosile.

Ovaj stil odlikuju zaglađena tekstura, besprekoran sjaj i precizna forma, uz blago oblikovane pramenove koji se suptilno uvijaju i daju kosi mekoću i pokret. Cilj je da kosa izgleda negovano, elegantno i luksuzno, kao da ste upravo izašli iz frizerskog salona, ali sa nežnim, gotovo neprimetnim talasima.

Posebno je popularan takozvani "bouncy blowout" - fenirana kosa sa puno volumena u korenu, mekim, zaobljenim krajevima i blagim loknama koje se tek naziru i uokviruju lice. Ovakva frizura odlično pristaje i dugoj i kosi srednje dužine, a lako se uklapa u dnevne i večernje kombinacije.

Trend je dodatno podstaknut nostalgijom za modom i lepotom s početka 21. veka. Povratak minimalističkog glamura, satenskih haljina, velikih naočara i jednostavne šminke doneo je i povratak frizure koja izgleda uredno, sofisticirano i veoma ženstveno.

Za postizanje ovog izgleda ključni su dobra četka za feniranje, preparati za zaštitu od toplote i serum za dodatni sjaj. Umesto izraženih lokni, fokus je na glatkoj teksturi sa diskretnim uvijanjem koje daje prirodan, "živ" efekat.

Fenirana kosa sa volumenom, uvučenim krajevima i blagim naznakama lokni ponovo je u centru pažnje i već je postala jedan od najtraženijih stilova u frizerskim salonima širom sveta.