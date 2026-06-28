Tajna nije ni mleko ni voda. Kisela pavlaka u jajima je ono što vašu kajganu pretvara iz gumene u baršunastu, a verovatno je već imate u frižideru. Jedna kašičica kisele pavlake pre nego što umutite jaja i razlika je tolika da će vas ukućani gledati kao da ste pohađali kuvarsku školu.

Zašto baš kisela pavlaka, a ne mleko

Mleko razređuje jaja i čini ih vodenastim. Pavlaka radi suprotno. Njena masnoća obavija belanca i žumanca, pa smesa postaje gušća i punija. Rezultat je kremasta kajgana koja se topi, a ne suva smesa koju guramo po tanjiru. Dodajte kašičicu, kratko umutite i to je sve.

Kako pavlaka u jajima daje restoranski rezultat

Trik je u masnoći i niskoj temperaturi. Kada se pavlaka u jajima zagreva polako, proteini se nežno stežu bez naglog zgrušavanja. Zato jaja ostaju sočna i mekana. Ne žurite. Vatra treba da bude srednje tiha, a smesu ne treba stalno mešati. Lagano je pomerajte kašikom dok se ne formiraju meki, vlažni nabori.

Šta dodati za još jači ukus

Pavlaka je glavni sastojak, ali za slojevitiji ukus možete dodati prstohvat muskatnog oraščića za toplu, blago orašastu notu, malo rendanog tvrdog sira za dodatnu kremastost i na kraju svež peršun ili mladi luk za boju i svežinu. Takođe, puter umesto ulja daje zlatnu boju i miris domaće kuhinje, dok ulje taj efekat nema.

Po čemu se sočna pržena jaja razlikuju od običnih

Razlika je u tri stvari: teksturi, mirisu i izgledu. Sočna pržena jaja sa pavlakom imaju sjaj i mekoću koju obična kajgana nema. Dok ih jedete, ne oseća se suvoća, već punoća. Kada se doda peršun, doručak izgleda kao da je poslužen u restoranu, a ne pripremljen za nekoliko minuta pre posla.

Ovaj trik je postao veoma popularan među kuvarima na mrežama, a komentari to potvrđuju. Vredi ga probati za sledeći doručak.

Koliko pavlake se dodaje u jaja

Jedna kašičica kisele pavlake na dva do tri jajeta je sasvim dovoljna. Ako se doda previše, smesa postaje previše tečna i teže se pravilno peče.

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