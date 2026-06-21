Fleke od znoja i žuti tragovi ispod pazuha umeju da unište i omiljenu majicu, posebno leti kada se više znojimo. Dobra vest je da ne morate odmah da otpisujete garderobu, jer postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu da vrate odeći svežinu i uklone čak i tvrdokorne mrlje.
Najbolje od svega? Većinu sastojaka verovatno već imate kod kuće.
Aspirin kao tajno oružje protiv žutih fleka
Dve tablete aspirina usitnite u prah i pomešajte sa pola šolje tople vode. U ovu smesu potopite deo odeće sa flekom i ostavite da odstoji 2 do 3 sata, pa operite standardno u mašini.
Deterdžent i hidrogen za tvrdokorne tragove
Pomešajte deterdžent za sudove i hidrogen u razmeri 1:2, nanesite na fleku i dobro utrljajte. Ostavite oko sat vremena pre pranja.
So i vruća voda
Četiri kašike soli rastvorite u litru vruće vode. Sunđerom nanesite rastvor na fleku i lagano trljajte dok ne počne da nestaje.
Limun, sirće i soda bikarbona
Limunov sok pomešan sa vodom odlično uklanja fleke sa osetljivijih tkanina. Sirće možete sipati direktno na mrlju i utrljati pre pranja. Za najtvrdokornije tragove, pasta od sode bikarbone i tople vode često daje odlične rezultate.
Verovali ili ne – pomaže i votka
Pomešajte jednake količine votke i tople vode, pa poprskajte problematično mesto pre pranja. Alkohol neutrališe neprijatne mirise i pomaže pri uklanjanju fleka.
Uz ove trikove, čak i stare fleke od znoja mogu postati prošlost, a vaša garderoba ponovo izgledati kao nova.
Komentari (0)