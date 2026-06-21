Fleke od znoja i žuti tragovi ispod pazuha umeju da unište i omiljenu majicu, posebno leti kada se više znojimo. Dobra vest je da ne morate odmah da otpisujete garderobu, jer postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu da vrate odeći svežinu i uklone čak i tvrdokorne mrlje.

Najbolje od svega? Većinu sastojaka verovatno već imate kod kuće.

Aspirin kao tajno oružje protiv žutih fleka

Dve tablete aspirina usitnite u prah i pomešajte sa pola šolje tople vode. U ovu smesu potopite deo odeće sa flekom i ostavite da odstoji 2 do 3 sata, pa operite standardno u mašini.

Deterdžent i hidrogen za tvrdokorne tragove

Pomešajte deterdžent za sudove i hidrogen u razmeri 1:2, nanesite na fleku i dobro utrljajte. Ostavite oko sat vremena pre pranja.

So i vruća voda

Četiri kašike soli rastvorite u litru vruće vode. Sunđerom nanesite rastvor na fleku i lagano trljajte dok ne počne da nestaje.

Limun, sirće i soda bikarbona

Limunov sok pomešan sa vodom odlično uklanja fleke sa osetljivijih tkanina. Sirće možete sipati direktno na mrlju i utrljati pre pranja. Za najtvrdokornije tragove, pasta od sode bikarbone i tople vode često daje odlične rezultate.

Verovali ili ne – pomaže i votka

Pomešajte jednake količine votke i tople vode, pa poprskajte problematično mesto pre pranja. Alkohol neutrališe neprijatne mirise i pomaže pri uklanjanju fleka.

Uz ove trikove, čak i stare fleke od znoja mogu postati prošlost, a vaša garderoba ponovo izgledati kao nova.