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Najviše ćete dobrobiti imati od konzumacije najmanje tri porcije celovitih žitarica dnevno, ali već i jedna dnevna porcija smanjuje rizik od hroničnih bolesti

Autor:  Slobodanka Ćorić
21.06.2026.13:02
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Ova namirnica je ključna za dugovečnost: Danas je svi izbegavaju, a bez nje se brže stari, propada mozak i srce
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Ukoliko ste razmišljali da prestanete da jedete hleb u potpunosti, to i nije dobra ideja, jer u ovom slučaju u ishrani zadržite bar hleb od celog zrna žitarica koji će definitivno zdravlje i izgled promeniti nabolje.

Imaćete više energije

Ugljeni hidrati nisu nužno loši za vas, kaže Don Džekson Blatner, autorika knjige "The Superfood Swap". Prava vrsta ugljenih hidrata osigurava dugotrajnu energiju tokom dana, kao i niz drugih zdravstvenih prednosti.

Nemojte odbaciti hleb. Onaj od belog brašna je prerađen i nedostaju mu važni hranjivi sastojci poput vlakana, ali verzije od celovitih žitarica su manje obrađene i imaju više vlakana pa su samim time zdravije, savetuje Blatner.

 

Bićete zdraviji

Konzumiranje hleba od celovitog zrna pšenice ima brojne zdravstvene prednosti. Pregled studija objavljenih u "American Journal of Clinical Nutrition" otkrio je da ugljeni hidrati iz celovitih žitarica mogu smanjiti rizik od smrti od bilo kojeg uzroka, kardiovaskularnih bolesti.

Najviše ćete dobrobiti imati od konzumacije najmanje tri porcije celovitih žitarica dnevno, ali već i jedna dnevna porcija smanjuje rizik od hroničnih bolesti.

Duži život

Istraživači s "Harvard School of Public Health" otkrili su vezu između prehrane bogate celovitim žitaricama i rizika od smrti. Njihovi rezultati, objavljeni u JAMA Internal Medicine, pokazali su da konzumacija celovitih žitarica smanjuje ukupni rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Ova otkrića dodatno podupiru trenutne prehrambene smernice koje preporučuju povećanje konzumacije celovitih žitarica… i takođe pružaju obećavajuće dokaze koji sugeriraju da prehrana obogaćena celovitim žitaricama može doprineti produljenju životnog veka, napisali su autori studije. 

Osećaćete se srećnije

Ugljeni hidrati povećavaju nivo serotonina za dobro raspoloženje u mozgu, koji podiže vaše raspoloženje i obuzdava želju za nezdravim grickalicama poput slatkiša. Smanjićete stres i teskobu.

Smršaćete

Hleb od celovitih žitarica bogat je dijetalnim vlaknima, što ima brojne koristi kod mršavljenja. Kao prvo, vlakna se šire kako bi ispunila vaš želudac, što znači da ćete se brže osećati siti. A budući da se radi o složenim ugljikohidratima, celovita pšenica će se sporije probaviti, pa ćete se osećati zadovoljno dugo nakon što odete od stola. Osim toga, vlakna sprečavaju skokove i padove šećera u krvi tokom dana. 

Regulisaćete pražnjenje creva

Vlakna su korisna za još jednu telesnu funkciju: rad creva. Ugljeni hidrati iz celovitih žitarica održavaju naš probavni sastav i pomažu telu da redovno izbaci otpad. Upravo unos celovitih žitarica može imati glavnu ulogu u unošenju preporučene doze od 28 grama vlakana dnevno.

Hleb od proklijalih žitarica ima više belančevina, vitamina i minerala koji se mogu apsorbirati i može biti još lakši za probavu, kaže Blatner. 

Zdravija koža i kosa

Ko bi pomislio da lepota može imati veze s hlebom? Ali istina je: hleb od celovitog zrna pšenice prepun je vitamina B i proteina, što doprinosi lepšoj koži i kosi. 

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