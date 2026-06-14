Danas, kada bronzer u prahu više nije jedina opcija, lako se naći u dilemi.

Iako teksture bronzera ne bi trebalo da dovode do zapušenih pora, ni zbog formule, ni zbog mesta na koja nanosimo bronzer, sve veća ponuda formulacija omogućava gotovo personalizovanu bronzanu rutinu.

Tako sada, kada potraga za savršenim osunčanim tenom više ne zahteva sate izlaganja suncu, ne traži ni pristajanje na kompromise pri odabiru teksture.

Kako biste se što lakše snašli u ponudi bronzera i odabrali formulu koja će savršeno laskati vašem tipu kože, donosimo vam detaljan vodič kroz najbolje bronzere.

Vodič za odabir idealne teksture bronzera prema tipu kože

1. Tečni bronzeri

Idealno za: Normalnu, suvu i zrelu kožu

Tečni bronzeri savršen su izbor za sve koji teže takozvanom ,,no-makeup" izgledu. Zbog svoje lagane, fluidne teksture, oni se doslovno stapaju s kožom, ne ostavljajući nikakve vidljive prelaze niti težinu na licu. Izvrsni su za tehniku mešanja s tečnim puderom ili hidratantnom kremom.

2. Mlečni bronzeri

Idealno za: Dehidriranu, umornu i beživotnu kožu

Mlečni bronzeri ili popularne ,,bronzane kapi” trenutno su najveći hit u svetu lepote. Njihova tekstura nešto je ređa od klasičnih tečnih bronzera i često su formulisani kao hibridi nege i dekorative. Najbolje funkcionišu kada se nekoliko kapi pomeša s vašim omiljenim serumom ili hidratantnom kremom. Popularno je mešati ih i sa zaštitnim faktorom, ali to izbegavajte kako ne biste smanjili jačinu zaštite.

3. Kremasti bronzeri

Idealno za: Normalnu, suvu i mešovitu kožu

Kada želite malo više kontrole nad prekrivanjem i definisanjem crta lica, kremasti bronzeri su vaša dobitna kombinacija. Lako se ujednačavaju sunđerom ili gustim kistom, a njihova prednost je to što se fiksiraju na koži i traju ceo dan, ostavljajući kožu mekanom i baršunastom. Stapaju se s teksturom kože, stoga lako prekrivaju nepravilnosti.

4. Bronzeri u prahu

Idealno za: Mešovitu, masnu i problematičnu kožu

Klasik je klasik s razlogom. Bronzeri u prahu nezamenljivi su ako imate masnu kožu jer pomažu u kontroli sjaja tokom dana. Takođe, oni su najbolji izbor za fiksiranje tečnih podloga i za postizanje dramatičnijeg, glamuroznijeg izgleda. Ključ je u korišćenju velikog, mekanog kista za raspršivanje proizvoda kako bi se izbegle fleke, objašnjava Vogue.

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