Ako vam je dosta cveća oko kojeg morate da kružite sa kantom za zalivanje, makazama i prihranom, postoji ruža koja je praktično stvorena za ljude koji žele raskošnu baštu, ali ne žele da joj robuju.

Reč je o Knock Out ružama, žbunastim ružama koje su postale popularne upravo zato što spajaju ono što baštovani najviše vole dugo cvetanje, dobru otpornost na bolesti i prilično jednostavnu negu.

Za razliku od mnogih klasičnih ruža koje umeju da budu prave „gospođe“ u dvorištu, ove su mnogo manje zahtevne. Dobro podnose sunce i vrućinu, a kada se jednom lepo ukorene, mogu da podnesu i kraće periode suše.

Cvetaju od proleća sve do prvih mrazeva

Njihov najveći adut je cvetanje. Knock Out ruže ne daju nekoliko cvetova pa završe sezonu, već cvetaju u talasima od proleća pa praktično sve do prvih ozbiljnijih mrazeva. Posle jednog velikog talasa cvetanja sledi nešto mirniji period, a onda žbun ponovo kreće da se puni cvetovima.

Još bolja vest za one koji nemaju vremena da svakog dana obilaze baštu jeste da precvetale cvetove ne morate stalno da skidate. Ove ruže su takozvane „self-cleaning“ sorte stare cvetove same odbacuju i nastavljaju da stvaraju nove.

Sunce im nije neprijatelj

Dok hortenzije na jakom letnjem suncu često traže više pažnje, posebno kada su posađene na mestu koje se tokom dana ozbiljno zagreva, Knock Out ružama sunce prija.

Najbolje cvetaju kada dnevno imaju oko šest do osam sati direktnog sunca. Dobro podnose i visoke temperature, mada ni one nisu od plastike – tokom dugotrajnih ekstremnih vrućina mogu privremeno nešto slabije da cvetaju i tada im je potrebno dobro zalivanje.

A postoji i trik: umesto da ih svakog dana polivate pomalo, bolje ih je zaliti ređe, ali obilnije, direktno pri zemlji. Tako voda stiže dublje do korena, a lišće ostaje suvo, što smanjuje mogućnost razvoja gljivičnih bolesti.

Bolesti ih mnogo teže „hvataju“

Ko je ikada gajio ruže zna koliko nerviranja mogu da naprave crna pegavost i pepelnica. Upravo je otpornost na bolesti jedan od razloga zbog kojih su Knock Out ruže svojevremeno napravile malu revoluciju među ljubiteljima cveća.

Ove hibridne ruže selekcionisane su upravo zbog dugog perioda cvetanja i povećane otpornosti, posebno na crnu pegavost.

To, ipak, ne znači da su neuništive. Mogu ih napasti pojedini insekti, a u nepovoljnim uslovima mogu se pojaviti i bolesti. Prednost je u tome što su generalno veoma izdržljive i lakše podnose probleme od mnogih osetljivijih ruža.

Ne morate ni stalno da ih prihranjujete

Još jedna stvar zbog koje će ih voleti oni koji nisu baš najvredniji baštovani mogu lepo da cvetaju i bez stalnog đubrenja.

Proizvođač navodi da prihrana nije neophodna da bi ponovo cvetale. Ako želite još bujniji žbun, možete ih prihraniti nakon prvog talasa cvetanja, ali ne treba preterivati.

U zavisnosti od sorte, najčešće formiraju gust, zaobljen žbun visok i širok oko jednog metra, mada bez orezivanja pojedine mogu postati znatno veće. Postoje crvene, roze, bele, žute, koralne i druge varijante, pa mogu da zamene čitavu cvetnu leju.

Posadite ih jednom, pa uživajte

Najvažnije je da im na početku pronađete dobro mesto dosta sunca, zemljište kroz koje voda može normalno da otiče i dovoljno prostora da se žbun razvije.

Dok se ne ukorene, potrebno im je redovnije zalivanje. Kasnije postaju znatno samostalnije.

Zato su Knock Out ruže odličan izbor za one koji žele dvorište prepuno cvetova, ali nemaju ni vremena ni živaca da svakog dana proveravaju šta je uvenulo, šta treba odseći i kojoj biljci ponovo nešto fali.

Nisu baš „nula truda“, jer takva biljka praktično ne postoji. Ali kada je reč o ružama koje mesecima daju cvetove, Knock Out je verovatno jedna od najzahvalnijih opcija za sunčani deo dvorišta.