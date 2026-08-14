Kad upeče avgustovsko sunce, poslednje što nam pada na pamet jeste da stojimo pored šporeta i kuvamo težak ručak. Upravo zato vredi zaviriti u jermensku kuhinju, gde postoji jednostavno jelo koje može da se jede i toplo i potpuno ohlađeno.

Zove se „Spas“, poznat je i kao tanapur, a u osnovi je kiselo-mlečna supa od macuna, žitarica i mnogo svežeg začinskog bilja. Tradicionalno se pravi sa dzavarom, posebnom vrstom obrađene pšenice, ali kod nas može da posluži pšenična krupica, bulgur, a u nekim varijantama čak i pirinač.

Rezultat je kremasta, blago kiselkasta i osvežavajuća čorba koja dovoljno zasiti da može da bude lagani letnji ručak.

Tajna ukusa je u macunu

Macun je tradicionalni fermentisani mlečni proizvod i upravo on Spasu daje karakterističan ukus. Ako ga ne možete pronaći, može da se koristi čvršći prirodni jogurt, dok se u pojedinim receptima dodaje i malo kisele pavlake kako bi ukus bio blaži i kremastiji.

Za četiri osobe potrebno je oko 500–650 g macuna ili punomasnog prirodnog jogurta, 100 g pšenične krupice ili bulgura, jedno jaje, kašika brašna, oko pola litra vode, nekoliko kašika kisele pavlake, so i dosta svežeg korijandera ili nane.

Kako se pravi Spas

Žitaricu najpre skuvajte dok ne omekša. Ako koristite bulgur, priprema će biti jednostavnija i brža nego sa tradicionalnim dzavarom.

U drugoj šerpi dobro umutite jaje i brašno, tako da nema grudvica. Dodajte macun ili jogurt, pavlaku i vodu i sve sjedinite.

Sada dolazi najvažniji deo. Šerpu stavite na laganu vatru i mešajte dok se sadržaj zagreva. Ne preskačite ovaj korak jer kiselo-mlečna osnova može da se zgruša ukoliko se prebrzo zagreva. Kada provri, dodajte kuvanu pšenicu ili bulgur i ostavite da lagano krčka još desetak minuta.

Na kraju posolite i obilno dodajte seckano začinsko bilje. U Jermeniji se često koristi korijander, dok je nana odličan izbor ako želite još svežiji letnji ukus. Postoje i verzije sa proprženim crnim lukom na puteru.

Zimi greje, leti se jede hladan

A upravo tu je čar ovog jela. Spas nije klasična hladna supa koja ima smisla samo tokom leta. Možete ga poslužiti toplog čim ga skuvate, ali ga možete ostaviti da se ohladi i staviti u frižider.

Letnja varijanta obično se pravi nešto ređa i služi hladna, dok zimi može da bude gušća i topla.

Zato, ako su vam dosadili tarator, hladne čorbe od povrća i večito pitanje „šta da kuvam po ovoj vrućini“, jermenski Spas vredi probati. Sastojci su jednostavni, ukus potpuno drugačiji od onoga na šta smo navikli, a hladna činija ove čorbe može baš lepo da legne kada temperatura ode u plus 35.