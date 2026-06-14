Kada se planeta ljubavi i odnosa, Venera, spoji sa znakom koji je simbol samoizražavanja i otvorenog pokazivanja emocija, dobijamo savršen ljubavni spoj. Od 13. juna do 9. jula 2026. godine imaćemo priliku da potpuno otvoreno i iskreno govorimo o svojim osećanjima.

Lav nas podseća na važnost toga da prihvatimo svoj identitet i izrazimo ono što nam dolazi iz srca. U narednim nedeljama bićemo pozvani da razjasnimo šta očekujemo od svojih veza, ali i šta smo spremni da ponudimo. Ovo je period koji značajno podiže naše samopouzdanje i hrabrost.