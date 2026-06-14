Kada planeta ljubavi stigne u najsjajniji od svih vatrenih znakova, Lava, možete očekivati pravu eksploziju letnjih emocija. Lav je znak samopouzdanja, ljubavi prema sebi, ali i prema drugima. Zato ove sezone očekujte veoma uzbudljiv početak, posebno na emotivnom planu. Ovaj tranzit bi mogao ozbiljno da uzdrma romantične odnose tokom leta, a u nastavku otkrijte šta to tačno donosi svakom znaku zodijaka.
Kada se planeta ljubavi i odnosa, Venera, spoji sa znakom koji je simbol samoizražavanja i otvorenog pokazivanja emocija, dobijamo savršen ljubavni spoj. Od 13. juna do 9. jula 2026. godine imaćemo priliku da potpuno otvoreno i iskreno govorimo o svojim osećanjima.
Lav nas podseća na važnost toga da prihvatimo svoj identitet i izrazimo ono što nam dolazi iz srca. U narednim nedeljama bićemo pozvani da razjasnimo šta očekujemo od svojih veza, ali i šta smo spremni da ponudimo. Ovo je period koji značajno podiže naše samopouzdanje i hrabrost.
Najbolja strana Venere u Lavu ogleda se u tome što nam pomaže da napravimo prvi korak, da jasno i bez ustručavanja pokažemo potrebu za ljubavlju i pažnjom, kao i da budemo iskreni u iskazivanju nežnosti.
Sa druge strane, njena loša strana je rizik da upadnemo u nezasitu potragu za tuđim odobravanjem. Ne treba da skrivamo svoje potrebe iza lažne pristojnosti ili emotivnih igrica, već je vreme da ih izrazimo potpuno otvoreno.
Uticaj ovog tranzita na vas zavisiće prvenstveno od vašeg horoskopskog znaka, ali i podznaka, kao i znaka u kojem vam se nalazi Venera.
Za Ovna, Lava i Strelca ovo je vreme za strastvene izjave ljubavi, bez suzdržavanja i sumnji. Ova tri vatrena znaka doživljavaju Venerin tranzit kao poziv da budu onoliko strastveni i impulsivni koliko su oduvek želeli. Ipak, treba da se čuvaju prevelike impulsivnosti, pa im se savetuje da povremeno spuste loptu i ohlade glavu.
Za Blizance, Vagu i Jarca dolazi vreme da se otvore bez straha od prelaska postavljenih granica ili prevelikog otkrivanja privatnosti. Iako ova tri znaka inače pokazuju veliku dozu otmenosti i skromnosti na različite načine, Venera u Lavu u njima oslobađa želju da vole bez zadrške i da budu otvoreni, čak i ako to nosi određeni emotivni rizik. Ukratko, za njih je vreme da se potpuno opuste.
Device, Rakovi i Ribe će prvenstveno osetiti skok samopouzdanja i samopoštovanja. Ovo je znatno velikodušniji period okrenut uživanju, ali i promeni životnog stila i boljem odnosu prema sopstvenom telu. Prirodno, ovaj tranzit pojačaće njihov magnetizam, što je izuzetno dobar znak, posebno za one koji su slobodni.
Biku, Škorpiji i Vodoliji ovaj tranzit Venere u Lavu unosi nemir u partnerske odnose, a glavni krivac za to je njihov ego. Upravo je ego onaj koji ih često sprečava da pokažu svoju ranjivu stranu, da priznaju greške i da na kraju izgrade iskreno poverenje. Venera u Lavu uči ovu trojku da ne treba da se plaše prave emotivne bliskosti, prenosi Elle.
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