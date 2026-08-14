Bilo da se za vikend idete na plažu ili u obilazak prodavnica polovne robe van grada, topliji meseci često znače da provodite više vremena u automobilu. Međutim, čak i najpažljivije osmišljeni planovi mogu biti prekinuti iznenadnom olujom, zastojem u saobraćaju ili nečim drugim neočekivanim.

Zato je važno da budete spremni na (skoro) sve što može da vas sačeka. Evo šta stručnjaci preporučuju da držite pri ruci u svom vozilu tokom leta.

Osnove za neočekivana kašnjenja

Letnja vožnja (bilo koje vrste) može se brzo pretvoriti u višesatno čekanje iz mnoštva razloga. Da biste se pripremili za ovu mogućnost, Skot Bonvisuto koji je vlasnik kompanije ,,Console Vault" preporučuje da spakujete posebnu torbu sa potrepštinama koje bi vam mogle zatrebati. On predlaže da je napunite stvarima kao što su voda, punjač za telefon, napici sa elektrolitima i grickalice koje se neće istopiti u automobilu.

„Takođe bi trebalo da čuvate karticu sa ispisanim brojevima telefona za hitne slučajeve za slučaj da vam se telefon isprazni ili ugasi od toplote“, objašnjava Bonvisuto za sajt Martha Stewart. „Ako imate hitan slučaj ili dugo kašnjenje, ove stvari će vas održati sitim, zaštićenim i spremnim da kontaktirate pomoć.“

Držanje ovih stvari na jednom mestu jednako je važno kao i samo njihovo posedovanje; ne vrede vam ništa ako ne možete da im pristupite. Pobrinite se da budu nadohvat ruke (poput centralne konzole ili zadnjeg džepa na sedištu).

Zaštita od letnje vrućine i sunca

Sa letom dolaze vrućina i mnogo sunca, zbog čega je važno ostati zaštićen od štetnih zraka. Ovo je posebno tačno ako imate decu, kaže Švajkert, koja preporučuje da pri ruci imate šešire za sunce i kremu sa zaštitnim faktorom. Međutim, ne bi trebalo da držite kremu za sunčanje trajno u automobilu (kao što možete šešir). Fondacija za borbu protiv raka kože izveštava da prekomerna toplota može razgraditi aktivne sastojke proizvoda, čineći ga manje efikasnim. Umesto toga, razmislite o tome da je stavite u tašnu ili torbu za taj dan i vratite je unutra na klimatizovano mesto kada niste u automobilu.

Takođe bi trebalo da spakujete naočare za sunce i višekratni peškir za hlađenje za avanture na otvorenom. Ako primetite da vam sedišta postaju prevruća tokom leta, razmislite o korišćenju zaštite za prozore kako biste blokirali direktnu sunčevu svetlost ili preprijedite svetli peškir preko sedišta, kaže Bonvisuto. Ovi jednostavni dodaci mogu učiniti vaš automobil udobnijim između pauza i pomoći vam da ostanete zaštićeni.

Stvari koje drže decu rashlađenom, da im bude udobno i bezbedno

Putovanje sa decom zahteva još nekoliko potrepština i malo dodatnog planiranja. Uz vodu i kremu za sunčanje, Švajkert preporučuje da spakujete stvari poput vlažnih maramica za hlađenje, rezervne odeće i nekoliko mirnih aktivnosti. Posedovanje knjiga ili pribora za bojenje pri ruci čini duže vožnje podnošljivijim (i za roditelje i za decu). A ako planirate da putujete tokom noći, držite pižame spremne kako bi večernja poseta odmaralištu bila lakša.

Naravno, neki od najvažnijih načina da deca budu bezbedna uopšte ne uključuju pakovanje još jedne stvari.

„Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora u parkiranom vozilu“, kaže Švajkert. „Temperature u vozilu mogu porasti do opasnih nivoa u roku od nekoliko minuta, povećavajući rizik od bolesti izazvanih krahom od toplote.“

Potrepštine za putovanje sa kućnim ljubimcima

Ako vam se vaš dlakavi prijatelj pridružuje u letnjem izletu, pobrinite se da vaš automobil bude opremljen potrepštinama koje su im potrebne da bi se osećali udobno (i bezbedno). Bonvisuto preporučuje da ponesete svežu vodu i sklopivu činiju, kao i auto-sedište/transporter za životinje kako bi vaš ljubimac bio na sigurnom.

Nekoliko dodatnih stvari takođe može pomoći. Bonvisuto drži pri ruci patikice za ljubimce (kako bi sprečio opekotine na šapama), zajedno sa prostirkom za hlađenje kao udobnim mestom za odmor. Ako bi putovanje moglo potrajati, ponesite hranu za ljubimce i nekoliko poslastica kako bi vaš ljubimac bio sit.

Jednako važno kao i ono što pakujete jeste da imate plan gde idete. Bonvisuto kaže da je od ključne važnosti izabrati destinacije prijateljske prema ljubimcima (pet-friendly) kako bi se izbeglo ostavljanje životinje same u automobilu.

Čak i kada klima-uređaj radi, mehanički kvar može dovesti do prestanka njegovog rada, brzo dovodeći vašeg ljubimca u opasnost. Umesto toga, pobrinite se da vaš itinerar omogući da životinja bude sa vama tokom celog dana, umesto da ostane u automobilu.

Oprema za hitne slučajeve nadohvat ruke

Dobro opremljen automobil sadrži više od osnovnih stvari. Peterson preporučuje da držite pri ruci nekoliko rezervnih alata za situacije u kojima vas loše vreme ili slab signal mobilne mreže ostave u nevolji. Stvari poput voki-tokija, papirne mape i prenosivog radio-aparata za hitne slučajeve mogu biti korisne za držanje u automobilu.

„Držanje kompleta za hitne slučajeve i rezervnih alata za komunikaciju u vašem vozilu može vam pomoći da ostanete bezbedni i oprezni dok čekate u vozilu ili tražite sklonište“, kaže Peterson.

Takođe je važno razmisliti o tome gde skladištite svoju opremu za hitne slučajeve, kaže Bonvisuto. Komplet prve pomoći bi trebalo da bude dostupan iz unutrašnjosti vašeg vozila, slično kao i čekić za razbijanje prozora. „Čekić za razbijanje prozora vam ne vredi ništa ako se nalazi u prtljažniku automobila“, duhovito primećuje Bonvisuto. Ovo su alati za koje se nadate da vam nikada neće trebati, ali držanje ovih stvari u blizini može učiniti da se sa neočekivanom situacijom lakše nosite.

Kompletna kontrolna lista za letnju bezbednost u vašem automobilu

Voda

Napici sa elektrolitima

Kvarljive grickalice sa dugim rokom trajanja

Punjači za telefon

Odštampan primerak brojeva telefona za hitne slučajeve

Krema za sunčanje sa zaštitnim faktorom

Šešir za sunce

Naočare za sunce

Višekratni peškiri za hlađenje

Zaštita za prozore od sunca ili svetli peškiri

Vlažne maramice

Rezervna odeća i pižame

Zabavne rekviziti / aktivnosti za decu (ako je primenljivo)

Hrana za ljubimce i činije (ako je primenljivo)

Transporter ili auto-sedište/pojas za ljubimce (ako je primenljivo)

Prostirka za hlađenje ljubimaca (ako je primenljivo)

Zaštita za šape ili patikice za ljubimce (ako je primenljivo)

Komplet prve pomoći

Papirne mape

Prenosivi radio-aparat za hitne slučajeve

Voki-toki uređaji

Čekić za razbijanje prozora

Bonus video: