Društvene mreže poslednjih meseci ne prestaju da bruje o takozvanoj „puž metodi“ za kosu, jednostavnom triku koji obećava mekšu, sjajniju i hidriraniju kosu već nakon jedne noći.

Iako naziv zvuči neobično, metoda nema nikakve veze sa puževima. Inspirisana je popularnim trendom iz nege kože poznatim kao „slugging“, a njen cilj je da tokom noći sačuva vlagu u vlasima i zaštiti kosu od isušivanja i oštećenja.

U čemu je tajna?

Postupak je veoma jednostavan. Pre spavanja na dužinu i krajeve kose nanosi se nekoliko kapi hranljivog ulja ili seruma, a zatim se kosa lagano umota u svilenu maramu, stavi u kapu za spavanje ili veže u opuštenu punđu.

Na taj način aktivni sastojci imaju dovoljno vremena da deluju, dok se vlaga zadržava unutar vlasi.

Kako se pravilno primenjuje?

Kosa može biti suva ili blago vlažna.

Na krajeve i dužinu naneti malu količinu ulja ili seruma.

Izbegavati koren kose kako se teme ne bi zamastilo.

Kosu skupiti u labavu punđu ili zaštititi svilenom maramom.

Ujutru kosu raščešljati i po potrebi oprati.



Zašto je ova metoda postala toliko popularna?

Ljubitelji ovog trenda tvrde da redovna primena može doprineti:

većem sjaju i mekoći kose,

manjem pucanju krajeva,

boljoj hidrataciji suvih vlasi,

smanjenom mršenju tokom spavanja,

zaštiti od trenja o jastuk.

Posebno je omiljena među ženama sa suvom, kovrdžavom ili farbanom kosom, kojima je potrebna dodatna nega.

Ipak, stručnjaci savetuju umerenost. Previše ulja može otežati kosu, naročito ako je tanka ili sklona brzom mašćenju, pa je važno pronaći meru koja odgovara vašem tipu kose.