Šiške koje deluju lagano i prirodno mogu u trenu osvežiti frizuru i učiniti da izgledate odmornije i mlađe. Nije ni čudo što ih sve češće biraju žene nakon 40. godine.

Frizerski trendovi se brzo menjaju, ali neki opstaju jer jednostavno daju rezultate. Jedan od takvih je takozvani „prozračni“ ili „airy“ frufru, koji je u poslednje vreme postao izuzetno popularan, posebno među zrelijim ženama. Reč je o nežnoj, mekšoj varijanti šiški koja momentalno podmlađuje izgled.

Ovaj stil nose i brojne poznate dame, poput Nicole Kidman i Halle Berry, koje pokazuju da mala promena može napraviti veliku razliku.

Zašto su „prozračne“ šiške hit

Glavna karakteristika ovog trenda je lakoća i prirodan pad kose. Za razliku od klasičnih, gustih šiški koje su precizno ošišane i često deluju teško, ova verzija izgleda opuštenije i mekše.

Kosa se šiša slojevito, pa se šiške prirodno stapaju sa ostatkom frizure. Rezultat je uredan, ali ne previše „namešten“ izgled. Upravo ta ravnoteža između prirodnosti i elegancije razlog je što sve više žena bira ovaj stil.

Stručnjaci ističu da nije najvažnije da li imate šiške, već način na koji ih nosite – ključ je u pokretu i lakoći, a ne u savršenoj formi.

Pristaje svima

Jedna od najvećih prednosti ovog trenda je njegova prilagodljivost. Odgovara različitim oblicima lica i tipovima kose – bilo da je ravna, talasasta ili kovrdžava.

Takođe, može se lako uklopiti u različite dužine frizura. Ako želite blaže crte lica i otvoreniji pogled, ovo je odličan izbor.

Kako šiške podmlađuju lice

„Prozračne“ šiške nežno uokviruju lice, ublažavaju oštre crte i ističu oči. Na taj način daju svežiji i odmorniji izgled.

Savremene verzije šiški više ne deluju teško ni zastarelo. Naprotiv, dodaju teksturu i dinamiku, stvarajući efekat mlađeg izgleda bez preterivanja.

Jednostavno održavanje

Velika prednost ovog trenda je i praktičnost. Nema potrebe za preciznim stilizovanjem ili dugim nameštanjem svako jutro.

Možete ih nositi razdvojene, blago pomerene u stranu ili opušteno preko čela. Dovoljno je blago sušenje i minimalna količina proizvoda.

Ako razmišljate o promeni frizure, ovaj tip šiški je jedna od najlakših i najefektnijih opcija. Ne zahteva drastičan rez, a može značajno osvežiti vaš izgled. Upravo mala promena može doneti veliki efekat – možda baš onaj koji vam je bio potreban.