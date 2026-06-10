E sad, ova tvrdnja nikakve veze nema sa modom, već iskuljučivo sa bezbednošću dece u vodi. Poznata američka kompanija koja se baš bavi sigurnosti dece i odraslih u vodi iznela je ovu tvrdnju iz prostog razloga jer je spasiocima mnogo lakše da uoče plivače koji nose kostime jarkih boja, a ponekad nekoliko sekundi znači razliku između života i smrti u spasavanju.

Utapanje je jedan od najčešćih uzroka smrti stanovništva starosti od jedne do 24 godine, a najrizičnija grupa su petogodišnjaci, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije. Zbog toga je jedna kompanija odlučila da testira vidljivost kupaćih kostima u bazenima, jezerima i moru. Rezultati su takvi da ako vidite ovo, verovatno nećete ni pomisliti da ponovo pogledate belo-plave kupaće kostime. Vidljivost boja varira u zavisnosti od toga gde plivate, tako da je vruća ružičasta dobra za bazen koji nema plave pločice, ali je dobra za bazene sa svetlim uzorkom. Plava i bela nigde nisu dobre. Najgore boje, po mišljenju kompanije, su bela i svetloplava, a najbolji izbor bi bili neonsko roze i neon narandžasti kupaći kostimi.

Niki Scarnati je instruktorka plivanja, a u svom videu je pokazala kako dečje plivanje izgleda u realnoj situaciji, odnosno kako se jasno vidi dete koje nosi određene boje kupaćeg kostima.