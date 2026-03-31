Ako ste tokom zime nosili bordo, braon, teget i slične tonove, sada je pravo vreme za promenu. I dok mnogi posežu za pastelnim bojama, zelena se izdvojila kao zanimljiva alternativa – moderna, upečatljiva boja i iznenađujuće laka za kombinovanje. Njenu popularnost potvrđuju i luksuzni brendovi poput „Gucci Beauty“, „Hermes“ i „Chanel“, koji su je uvrstili u svoje kolekcije.

Posebna prednost zelene boje je njena raznovrsnost. Kreće se od nežnih pistaći tonova, preko maslinastih nijansi, pa sve do duboke smaragdne i trendi drečavo-zelene boje. Uz dodatke poput šljokica, preliva, kristala ili motiva iz prirode, čak i najjednostavniji manikir može izgledati potpuno drugačije.

Među najpopularnijim stilovima izdvajaju se:

Cvetni zeleni stil - nežna mint nijansa u kombinaciji sa sitnim cvetnim detaljima daje romantičan i svež izgled, idealan za proleće.

Stakleni baršun efekat - baršunasti izgled uz visok sjaj stvara efekat „tečnog stakla“, koji izgleda luksuzno i privlači pažnju.

Šljokičasti francuski manikir - klasičan francuski stil dobija modernu verziju u zelenim tonovima, uz dodatak šljokica za razigran izgled.

Višetonski zeleni francuski manikir - kombinovanje više nijansi zelene na vrhovima noktiju daje moderan i vizuelno zanimljiv efekat.

Zelena ove sezone nije samo trend, već pravi modni izraz. Dovoljno je diskretna za svakodnevne kombinacije, ali i dovoljno upečatljiva da osveži svaki izgled.

