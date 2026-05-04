Loše navike pri pranju kose mogu biti uzrok za odsustvo sjaja, pucanje krajeva i brzo ispiranje boje u slučaju farbane kose. Pogledajte šta bi trebalo izbegavati...

1. Svakodnevno pranje

Frizeri ističu da kosa izgleda najbolje kada prirodna masnoća koja se stvara u skalpu dođe do krajeva dlake. Iz tog razloga se preporučuje da se kosa pere svaka dva do tri dana.

Ukoliko se plašite da će to učiniti da kosa izgleda loše, upotrebite šampon za suvo pranje.

2. Često menjanje šampona

Neki stručnjaci veruju da će menjanje šampona učiniti kosu zdravijom, ali većina savetuje da koristimo jedan šampon koji nam odgovara. Kosa, naime, ne pravi razliku između proizvođača niti može lako da izgradi jednaku toleranciju na različite sastojke različitih šampona.

3. Upotreba previše šampona ili regeneratora

Umesto da šampon i regenerator koristite duž čitave dlake, trebalo bi da šampon stavite samo na koren kose, a regenerator samo na krajeve.

Vrhovima je, naime, potrebno više vlažnosti, a korenu manje kako bi kosa dobila volumen, pa je ovo idealan način kombinovanja. Na kraju krajeva, šampon svakako sklizne niz dlaku prilikom ispiranja, podsećaju eksperti za negu kose.

4. Ne koristite regenerator

Ukoliko želite da vaša kosa sija, ovaj proizvod je obavezan! Uz to, on smanjuje trenje i pucanje prilikom češljanja.

Takođe, neka istraživanja su pokazala da se može koristiti samo regenerator - bez imalo šampona, iako on ne čisti kosu tako temeljno.

5. Pranje kose samo vrućom vodom

Iako vruća voda "otvara" površinski deo dlake, odnosno čini ga podložnim na dejstvo proizvoda za pranje kose, hladna voda ga "zatvara" i vezuje sastojke koji sube krajeve čine vlažnim, zahvaljujući čemu kosa postaje sjajna i zdravija.

Zbog toga bi trebalo, nakon pranja kose vrućom vodom, dozvoliti mlazu hladne ili mlake vode na deluje na vlasi.

6. Temeljno ispiranje (ukoliko je vaša kosa farbana)

Ofarbana kosa apsorbuje i oslobađa vodu daleko lakše, zbog čega se prilikom ispiranja šampona i regeneratora ispira i farba za kosu.

Zato ne bi smo smele predugo da ispiramo kosu, a kada to činimo - treba se držati hladne vode jer toplija čini da boja brže nestane.