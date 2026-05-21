Malo je jela koja postaju bolja s vremenom. Mnoga se pokvare, postanu gnjecava ili izgube ukus. Jedan izuzetak je pouzdana salata od pasulja. To je praktično jelo za pripremu unapred koje zapravo postaje bolje kako se ukusi prožimaju i stapaju. Bilo da ste raspoloženi za italijansku salatu od pasulja sa začinskim biljem, živopisnu latinoameričku verziju ili neki drugi stil, mogućnosti su beskrajne.

Priprema salate od pasulja za nedelju unapred je siguran način da uvek imate hranljive obroke pri ruci. Kulinarska ekspertkinja Emili Simons je otkrila za sajt Martha Stewart zašto salata od pasulja postaje bolja s vremenom. Ona je podelila i svoje omiljene kombinacije ukusa, kao i savete za pripremu i korišćenje sastojaka koje već imate kod kuće.

Zašto salata od pasulja ima bolji ukus kada se napravi unapred

Jela koja se pripremaju unapred su ključna za olakšavanje užurbanih radnih večeri ili ručkova „za poneti“, a salata od pasulja zaslužuje redovno mesto u jelovniku jer se zapravo poboljšava s vremenom. Umesto da se jede odmah nakon pripreme, ostavljanje u frižideru omogućava da se ukusi prodube i razviju.

Prema Simonsovoj, kako salata stoji, pasulj upija ukuse dresinga i drugih sastojaka, stvarajući bogatije jelo. Kada pravi salatu od pasulja, ona preporučuje da se sačeka 24 do 48 sati pre serviranja.

Salata od pasulja se takođe dobro čuva jer obično ne sadrži mlečne proizvode ili druge lako kvarljive sastojke. Simons kaže da može da traje u frižideru pet do sedam dana. „Ponekad pasulj počne da se raspada i postane malo kašast posle trećeg ili četvrtog dana“, kaže ona. „Često, pošto je posoljen, ta alkalna baza može da naruši strukturalni integritet pasulja.“

Kako napraviti uravnotežene kombinacije ukusa za salatu od pasulja

Ako ne pratite konkretan recept, već koristite sastojke koje već imate kod kuće, postoji bezbroj kombinacija ukusa koje možete napraviti za salatu od pasulja.

Simonsova preporučuje da krenete od određenog „profilа ukusa” — na primer latinoameričkog, grčkog, francuskog ili italijanskog — i da dalje gradite obrok oko toga. Zatim predlaže jednostavnu formulu: izaberite pasulj, preliv, začinsko bilje, povrće i jedan hrskavi element.

„Ako idemo na latino ukuse, možda izaberete pinto pasulj, prelijete ga prelivom sa kimom i limetom, dodate korijander, neko povrće poput avokada i manga, nešto hrskavo kao luk i papriku i tostirane semenke bundeve,” objašnjava ona. „A možemo da pređemo u Francusku tako što ćemo kombinovati veliki beli pasulj sa vinaigretom od estragona i ljutike, malo rendane šargarepe i sve to završiti tostiranim seckanim orasima.”

Kako napraviti salatu od pasulja od sastojaka koje već imate

Priprema salate od pasulja ima vrlo malo pravila i lako se može prilagoditi sastojcima koje najviše volite. Bilo da preferirate crni pasulj ili crveni pasulj, artičoke ili sušeni paradajz, kombinacije ukusa su gotovo beskrajne.

Salata od pasulja je takođe pametan način da iskoristite namirnice koje već imate u frižideru — Simonsova je naziva odličnim jelom za „pražnjenje frižidera”.

„Imate nekoliko stabljika celera, pola paradajza, šaku maslina i uveo vez peršuna? Ubacite sve! Ostatak grilovanog povrća? Zašto da ne”, kaže ona. „Ako planirate da salatu čuvate duže od tri dana, izbegavajte mlečne proizvode ili meso — držite je biljnom.”

Kada je sastavljate, koristite zdrav razum i trudite se da održite balansiran odnos sastojaka kako nijedan ukus ne bi dominirao. Ako pasulj, povrće i hrskavi elementi budu otprilike ravnomerno raspoređeni, dobićete skladniju salatu sa boljom teksturom, dok će začinsko bilje i dresing u manjim količinama dati pravu meru ukusa u svakom zalogaju.

