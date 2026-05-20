Ako ste u poslednje vreme prošli pored frizerskog salona ili skrolovali Instagram, teško da vam je promakla ova frizura – tamna kosa sa vatreno crvenim krajevima koja podseća na sočnu koru zrele višnje. Upravo zato su je trendseterke širom Srbije prozvale "crna višnja", i to s punim pravom.

Reč je o moćnoj kombinaciji – duboka, sjajna crna ili tamno braon osnova prelazi u intenzivnu crvenu, često nijanse rubina ili višnje. Najčešće se boja nanosi u balayage stilu, tako da se prelaz ne vidi jasno, već kosa deluje poput svilenkastog plamena koji počinje od polovine dužine i razigrano eksplodira pri krajevima.

Frizeri kažu da ovakav stil nije samo estetski upečatljiv, već i zahvalan za održavanje: izrastak nije problem, boja se može osvežavati povremeno, a kosa dobija volumen i dimenziju čak i kada je ravna.

Zašto žene toliko žele ovu frizuru?

Zato što u jednoj boji dobijate kontrast, zavodljivost i karakter.

"Crna višnja" frizura je za sve one koje žele nešto drugačije, ali i dalje ženstveno, moćno i sofisticirano. Nije slučajno što dominira upravo u večernjim izlascima – pod reflektorima, ova kosa izgleda kao najlepši koktel u čaši od kristala.

Ako tražite promenu, a niste sigurni da li ste spremne za "celu glavu u boji" – crna višnja je savršen kompromis.

Nećete proći nezapaženo.

Dopada li se vama ovaj trend?

