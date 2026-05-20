Šiške imaju moć da transformišu vašu frizuru i dodati dašak privlačnosti celokupnom izgledu. Među raznim stilovima šiški, "bombshell" šiške su se pojavile kao izvrsna chic i glamurozna opcija. Ove šiške koje uokviruju lice stvaraju osećaj tajanstvenosti i sofisticiranosti koji odmah podiže svaku frizuru. Ako ste spremni za šiške i želite ih srediti kako treba, evo zašto biste trebali odabrati baš ove.

"Bombshell" šiške su savršene za one koji žele postići izgled koji odiše samopouzdanjem i stilom. Dok šiške dodaju šarm, ostatak kose je malo opušteniji, umesto da se naslanja na velike fenirane frizure koje smo često viđali. Što se tiče oblika šiške, lakši je i prozračniji od klasičnih šiški, što ih čini idealnom opcijom za leto. Još bolje, odgovaraju različitim oblicima lica.

Ako želite isprobati ove šiške, možete ih i sami napraviti kod kuće sledeći savete frizerke Andree Henti. “Počnite s nešto manjim delom nego inače za šiške,” rekla je Andrea. "Uvek šišajte ukoso kako biste postigli prirodan završetak.”

Šišajte kosu malim pokretima, a ne vodoravno preko vrhova kose. Počnite urezujući početni oblik, ne kraći od sredine nosa. Kad oblik bude pravi, polako ih skratite. Naposletku, kako prenosi Glamour, prođite kroz kosu kako biste ih oblikovali i podrežite makazama za teksturiranje gde je to potrebno.

