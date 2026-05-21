Visoke letnje temperature mogu ozbiljno da ugroze biljke i izazovu takozvani toplotni stres, stanje koje nastaje usled prekomerne toplote vazduha, zemljišta i jakog sunčevog zračenja. Posledice mogu biti od blagih simptoma poput uvenuća do trajnih oštećenja, opadanja listova, slabijeg rasta i manjeg prinosa.

Biljke pod stresom često gube vlagu brže nego što mogu da je nadoknade, pa listovi postaju mlitavi, zatvaraju se ili otpadaju. Kod nekih vrsta dolazi do prevremenog cvetanja i stvaranja semena, što se naziva "bolting", dok plodovi i listovi mogu dobiti opekotine i svetle fleke od sunca. Zbog promena vlažnosti zemljišta može se javiti i truljenje cvetova, naročito kod povrća poput paradajza.

Većina biljaka teško podnosi temperature više od 29 stepeni, dok se oko 32 stepena smatra granicom ozbiljnog toplotnog stresa. Sobne biljke su još osetljivije jer im nedostaje prirodna cirkulacija vazduha, pa problemi mogu početi već na temperaturama od 24 do 27 stepeni.

Oporavak biljaka zavisi od trajanja izlaganja visokim temperaturama, opšteg stanja biljke i brzine reakcije. Kratkotrajni toplotni talasi uglavnom ne ostavljaju trajne posledice, dok mlade, bolesne ili tek presađene biljke teže podnose ekstremne uslove i sporije se oporavljaju.

Kod sobnih biljaka preporučuje se češće zalivanje, blago orošavanje i udaljavanje od direktnog izvora svetlosti. Klima uređaji i ventilatori mogu pomoći, ali vazduh ne bi trebalo da bude usmeren direktno u biljke.

Biljkama na otvorenom najviše pomažu pravilno zalivanje, senčenje i malčiranje. Zalivanje je najbolje obavljati rano ujutru ili uveče, kada je isparavanje manje. Dodavanje malča čuva vlagu i hladi zemljište, dok zaštitne mreže i hladovina smanjuju direktno izlaganje suncu. Takođe se savetuje da se tokom velikih vrućina izbegavaju presađivanje, intenzivno orezivanje i prekomerno đubrenje, jer to dodatno iscrpljuje biljke.

Najbolja zaštita je prevencija, pa je važno održavati stabilnu vlagu u zemljištu i birati vrste koje dobro podnose toplotu.

Posebno osetljiv na velike vrućine je paradajz, kome temperature iznad 32 stepena mogu ozbiljno smanjiti prinos i kvalitet plodova.