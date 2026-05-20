Mesto koje slavi film i eleganciju je ove nedelje prava modna prestonica. U Kan su stigli svi - od glumaca do reditelja, pa od pevača do modela i influensera. Među damama koje su ponovo pokorile crveni tepih prestižnog filmskog festivala pronašla se i fatalna Rumunka rođena u Slatini kojoj laskaju da je najlepša Evropljanka, pa čak i da je najlepša žena na svetu.

Crvenim tepihom tako je prošetala Madalina Dijana Genea, 38-godišnja glumica i model, koja je u Kanu sve zadivila svojim stilom. Ona je stigla u haljini sirena kroja s dramatičnim rukavima i plaštom, a sve je bilo ukrašeno svetlucavim detaljima, baš kako i priliči kada se ide na premijeru filma koji nosi naziv "Diamond".

Genea je tako ponovo ukrala svu pažnju na premijeri filma u Kanu, a i ranije smo je mogli videti na ovom festivalu - i nikada nije razočarala svojim besprekornim izgledom.

Madalina, inače rođena u rumunskoj Slatini, karijeru je započela sa samo 15 godina, kada ju je otkrio italijanski dizajner Gatinoni. Zahvaljujući svojoj lepoti i talentu učestvovala je u brojnim modnim kampanjama i revijama. No poznato je kako je išla na niz estetskih korekcija i operacija zbog kojih su je kritikovali, ali to nije sprečilo da joj nastave nizati komplimente i da očara svet.

Moogli smo je videti u hit filmu "Dinastija Gucci", gde je glumila Sofiju Loren, a osim što je uspešna u karijeri, Madalina je privatno majka devetogodišnje devojčice koju je dobila tokom veze s rumunskim biznismenom Mateom Stratanom. Između ostalog, privukla je pažnju Leonarda Dikaprija, Filipa Plejna, Žerarda Batlera i tenisera Grigora Dimitrova.

Takođe je posvećena i humanitarnom radu te se aktivno zalaže za poboljšanje uslova u zdravstvenim ustanovama u rodnoj Rumuniji, a njena stalna adresa je Italija.

Video: