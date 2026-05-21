Prema narodnim verovanjima, pranje veša u „pogrešno“ vreme simbolično odnosi porodičnu sreću i donosi nepredviđene troškove. Stari ljudi su govorili da novac tada lako odlazi iz kuće i da čovek često ni sam ne zna na šta ga je potrošio. Verovalo se da nepoštovanje vremena namenjenog odmoru doma remeti porodični sklad i donosi finansijsku nestabilnost.

Pored četvrtka uveče, izbegavali su se i petak, kao i dani obeleženi crvenim slovom. Petak je smatran danom posta, mira i smirenosti, pa se verovalo da poslovi poput pranja veša tokom noći mogu doneti nemir i loše snove ukućanima. Kao najpovoljniji dani za ove kućne poslove izdvajali su se subota pre podne i ponedeljak, koji simbolizuje nov i čist početak sedmice.

Narodna tradicija savetuje i da se veš ne pere kasno noću, čak ni kada je tada jeftinija struja. Smatralo se da noćno pranje unosi lošu energiju, bolest i dugove u kuću.

Kada je reč o privlačenju blagostanja, verovalo se da čist veš treba skloniti pre mraka kako bi novac i sreća ostajali u domu. Takođe se govorilo da odeću ne treba sušiti sa praznim džepovima, pa su ljudi često ostavljali makar jednu metalnu kovanicu u džepu pantalona ili jakne kao simbol napretka i obilja.

