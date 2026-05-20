Kratki nokti poslednjih godina postaju sve popularniji, a zajedno sa njima stiže i novi „beauty“ trend, a to je mini manikir. Reč je o minimalističkim dizajnima koji savršeno pristaju kratkim noktima i izgledaju elegantno, moderno i veoma uredno.

Za razliku od komplikovanog „nail arta“, mini manikir fokusira se na sitne detalje, jednostavne linije i diskretne motive koji noktima daju poseban izgled bez preterivanja.

Dobra vest je da se većina ovih dizajna lako može napraviti i kod kuće.

Šta je mini manikir?

Mini manikir podrazumeva minimalistički dizajn noktiju sa nekoliko pažljivo odabranih detalja. Ne postoji samo jedan stil, mogućnosti su brojne, od sitnih tačkica i tankih linija do nežnih šljokica i malih srca.

Ovaj trend posebno je popularan kod žena koje vole kratke nokte, jer na manjoj površini jednostavni dizajni izgledaju mnogo elegantnije i urednije.

1. Tačkice na noktima

Jedan od najpopularnijih mini manikira su sitne tačkice. Dovoljno je da nokte nalakirate u nude ili mlečnu nijansu, a zatim dodate po jednu malu tačku na sredinu nokta.

Ovaj dizajn izgleda minimalistički, moderno i veoma sofisticirano.

2. Spiralne linije

Nežni spiralni detalji i zakrivljene linije još su jedan veliki trend. Najlepše izgledaju kada se nalaze samo na nekoliko noktiju, dok ostatak manikira ostaje jednostavan.

Možete kombinovati različite boje i prilagoditi dizajn svom stilu.

3. Mikro frenč manikir

Frenč nikada ne izlazi iz mode, ali sada je popularna njegova minimalistička verzija – mikro frenč.

Umesto širokih belih vrhova, linije su veoma tanke i diskretne, što ih čini savršenim za kratke nokte. Posebno su popularne pastelne nijanse tokom proleća i leta.

4. Diskretni sjaj

Mini manikir može izgledati veoma efektno i uz malo šljokica. Kratki nokti sa blagim sjajem deluju elegantno i luksuzno, a pritom nisu prenapadni.

Ovakav manikir odličan je izbor i za svakodnevne prilike i za večernje izlaske.

5. Mala srca

Ako želite razigraniji izgled, mala srca su idealan detalj. Ovaj dizajn izgleda nežno i romantično, a veoma lako se pravi.

Dovoljno je da napravite dve sitne tačkice i spojite ih tankom četkicom u oblik srca.

Kako pravilno oblikovati kratke nokte?

Za savršen mini manikir važan je i pravilan oblik noktiju. Najpopularniji oblik za kratke nokte je takozvani „squoval“ – kombinacija kvadratnog i ovalnog oblika.

Postupak je jednostavan:

skratite nokte na željenu dužinu,

turpijom oblikujte ravne stranice,

vrh nokta blago poravnajte,

uglove nežno zaoblite kako bi nokti izgledali prirodno i uredno.

Minimalistički manikir dokaz je da i kratki nokti mogu izgledati veoma moderno, elegantno i efektno bez komplikovanih detalja.

Video: