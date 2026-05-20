Kajli Džener još jednom je pokazala da joj nije potrebno mnogo da pokrene novi trend. Ovog puta nije reč o skupim modnim kombinacijama ili ekstravagantnim frizurama, već o sasvim običnom konjskom repu koji je postao glavna tema na TikToku.

Članica porodice Kardašijan pojavila se na utakmici Njujork Niksa sa jednostavnom, strogo zalizanom frizurom bez vidljivog razdeljka, a upravo taj detalj privukao je ogromnu pažnju korisnika društvenih mreža.

Na TikToku je ovaj izgled ubrzo dobio i posebno ime – „partless slick back“, što bi u prevodu značilo zalizani rep bez razdeljka. Iako mnogi smatraju da je reč o sasvim običnoj frizuri koju žene nose godinama, internet je uspeo da od nje napravi novi „beauty“ trend.

Influenserka Hana Berbah priznala je da je odmah poželela da isproba isti stil nakon što je videla Kajli. „Bila sam opsednuta njenom frizurom i pokušavala da shvatim zašto njen zalizani rep izgleda mnogo bolje od mog“, rekla je ona u videu koji je brzo postao viralan.

Tek kasnije je primetila da Kajli Džener nije imala klasičan razdeljak na sredini glave ili sa strane. „Naravno da sam odmah morala da probam. Iskreno, izgleda mnogo bolje nego što sam očekivala“, dodala je.

Ipak, nisu svi oduševljeni novim trendom. Mnogi korisnici TikToka smatraju da je cela priča preuveličana i da nema potrebe da običan konjski rep dobija novo ime, jer ga mnoge žene nose često, posebno kad nemaju vremena da se feniraju ili operu kosu, kao i u kući.

Influenserka Tanvi našalila se na račun cele situacije i napisala: „Zar stvarno sada običan konjski rep moramo da zovemo ‘partless slick back’?“

Slično mišljenje ima i TikTokerka Endi Aronou, koja je poručila da žene ovu frizuru nose decenijama i da internet samo pokušava da od najobičnijih stvari napravi senzaciju.

U komentarima su se nizale reakcije poput: „Ovo mora da je šala“, „Zar ljudi nikada ranije nisu nosili običan rep?“ i „Sve se danas pretvara u trend zbog pregleda“.

Video: