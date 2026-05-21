Svi znamo da zdrava ishrana i fizička aktivnost mogu da poboljšaju naše zdravlje i dugovečnost, ali nova istraživanja sugerišu da i uživanje u malo kulture može biti jednako dobro za nas kao HIIT trening ili duga šetnja. (I može biti mnogo zabavnije!)

Studija objavljena u časopisu Innovation in Aging pratila je 3.556 odraslih učesnika iz britanske Longitudinalne studije domaćinstava i pitala ih koliko su puta tokom prethodne godine učestvovali u različitim umetničkim aktivnostima — uključujući aktivno bavljenje umetnošću (npr. pevanje, slikanje, ples, rukotvorine), prisustvovanje umetničkim događajima, posete istorijskim lokacijama i druge kulturne aktivnosti, poput odlaska u biblioteke.

Slična merenja sprovedena su i za fizičku aktivnost, pri čemu je praćeno koliko često učestvuju u vežbanju i koliko su ti treninzi intenzivni (tako su visokointenzivni treninzi poput plivanja i boksa rangirani više od blažih aktivnosti poput joge i šetnje).

Učesnici su zatim rangirani prema učestalosti bavljenja ovim aktivnostima i upoređeni sa različitim pokazateljima biološkog starenja. U analizi su uzeti u obzir i uobičajeni zdravstveni i bihevioralni faktori, kao što su pušenje, konzumacija alkohola, hronične bolesti i indeks telesne mase (BMI), koji mogu snažno da utiču na zdravlje i starenje.

Usporavanje starenja

Studija je pokazala da su ljudi koji su se umetničkim aktivnostima bavili barem jednom mesečno usporili svoje biološko starenje za oko jednu godinu u poređenju sa onima koji su u takvim aktivnostima učestvovali samo jednom ili dva puta godišnje.

Još veća korist primećena je kod onih koji su se bavili raznovrsnim umetničkim aktivnostima — kod njih je epigenetsko starenje bilo usporeno za 0,75 godina po svakoj godini hronološkog starenja.

U studiji, osobe koje su fizički vežbale nedeljno smanjile su epigenetsko starenje za 0,59 godina, dok su one koje su kombinovale različite vrste treninga imale smanjenje od 0,76 godina.

Prednosti

Drugim rečima, bavljenje umetnošću donosi iste (ili čak blago bolje) koristi za dugovečnost kao fizička aktivnost, zahvaljujući „aktivnim sastojcima” poput smanjenja stresa i poboljšanja mentalnog i fizičkog zdravlja: društvena interakcija, kognitivna stimulacija, multisenzorna stimulacija i kreativnost.

Da bi se ostvarili najveći benefiti, studija preporučuje kombinovanje nedeljnih umetničkih i fizičkih aktivnosti i uključivanje raznovrsnih iskustava. Drugim rečima — slobodno uzmite karte za koncert ili se bavite rukotvorinama, dobro je za zdravlje.

