Glumica Nina Dobrev ponovo je privukla pažnju modnim izborom tokom šetnje ulicama Njujorka, a njen stajling već je pokrenuo brojne komentare na društvenim mrežama. Mnogi se pitaju da li je reč o novom velikom trendu ili o modnom komadu koji bi ipak trebalo da ostane u prošlosti.

Zvezda serije "Vampirski dnevnici" odlučila se za teksas komplet u modernom izdanju, potvrđujući da se denim od glave do pete ponovo vraća na modnu scenu. U centru pažnje našao se njen teksas top, komad koji je poslednjih godina bio pomalo zapostavljen, ali sada sve češće viđamo u kolekcijama poznatih brendova i na ulicama modnih metropola.

Nina je izgled upotpunila jednostavnim krojevima i nenametljivim detaljima, oslanjajući se na ležernu estetiku koja naglašava mladalački i svež stil. Upravo zbog toga mnogi modni zaljubljenici smatraju da bi ovog leta teksas kompleti mogli da dožive veliki povratak.

Pored modnih komentara, glumica je poslednjih nedelja tema i brojnih spekulacija na internetu. Na društvenim mrežama pojavile su se glasine da bi upravo ona mogla da bude jedno od zaštitnih lica narednog izdanja Evrovizije, pa čak i jedna od voditeljki prestižnog muzičkog događaja. Iako za sada nema zvanične potvrde, fanovi pomno prate svaki njen javni nastup.

Da li je Nina Dobrev ovim izdanjem najavila veliki povratak teksas kompleta ili je ipak reč o trendu koji neće osvojiti baš sve ljubitelje mode?

Mišljenja su podeljena, ali jedno je sigurno, njen stajling nije prošao nezapaženo.