Koliko puta vam se desilo da vas nečija jedna rečenica potpuno izbaci iz ravnoteže? Neko vas uvredi, kaže nešto ružno ili osetite tuđu ljubomoru i zlobu, a vi onda danima vrtite te reči po glavi. Preispitujete sebe, nervirate se i nosite taj teret mnogo duže nego što bi trebalo.

Sveštenik Aleksandar Praščević upravo je govorio o toj temi i podelio savet koji je mnoge dirnuo jer je jednostavan, a veoma moćan.

Pozivajući se na mudre reči oca Tadeja, objasnio je da najveću grešku pravimo onda kada tuđe uvrede pustimo duboko u svoje srce.

– Da li vam se nekada desilo da vas jedna tuđa reč potpuno zaustavi? Neko vas uvredi, a vi se danima nervirate, tugujete i preispitujete sebe. Meni jeste mnogo puta. Ali starac Tadej daje kratak savet, moćan kao lek — ne primajte uvrede k srcu – rekao je sveštenik.

Kako objašnjava, uvrede često više govore o osobi koja ih izgovara nego o onome kome su upućene.

Kada tuđu zlobu primimo u sebe, tada joj zapravo dajemo moć da nas slomi, uspori i udalji od mira. Upravo zato savetuje da se ljudi ne hrane negativnim rečima drugih i da ne troše vreme sumnjajući u sopstvenu vrednost.

– Ne puštajte uvrede u svoj svet. Otresite ih sa sebe, sačuvajte čistotu svog srca i nastavite dalje – poručio je.

Njegove reči mnogi su doživeli kao podsetnik da nije svaka tuđa grubost vredna naše energije i da je ponekad najveća pobeda ostati miran i sačuvati sebe od negativnosti.