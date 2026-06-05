Ljubav bi trebalo da donosi podršku, poverenje i osećaj sigurnosti, ali pojedini horoskopski znakovi često se nađu u vezama koje ih iscrpljuju i emotivno opterećuju. Astrolozi smatraju da određene osobine karaktera mogu doprineti tome da neki ljudi lakše zanemare upozoravajuće signale i ostanu u odnosima koji im ne prijaju.

Rak

Rakovi su poznati po svojoj emotivnosti i dubokoj privrženosti partneru. Kada se zaljube, spremni su da daju mnogo više nego što dobijaju zauzvrat. Upravo zbog potrebe da sačuvaju odnos i verovanja da se ljudi mogu promeniti, često ostaju u vezama koje ih povređuju. Teško odustaju od osobe do koje im je stalo, čak i kada shvate da odnos više nije zdrav.

Ribe

Pripadnici ovog znaka često idealizuju partnera i ljubavnu priču. Ribe imaju bogatu maštu i sklone su da vide ono najbolje u drugima, pa neretko ignorišu očigledne probleme. Umesto da prihvate realnost, veruju da će se situacija popraviti i da će ljubav pobediti sve prepreke. Zbog toga lako mogu ostati zarobljene u odnosima koji im donose više tuge nego sreće.

Vaga

Vage teško podnose konflikte i usamljenost. Njihova želja za harmonijom često ih navodi da trpe ponašanja koja im ne prijaju samo kako bi sačuvale mir u vezi. Čak i kada osećaju da odnos nije dobar za njih, dugo vagaju između ostanka i odlaska, što ih može zadržati u toksičnim odnosima mnogo duže nego što bi trebalo.

Naravno, horoskopski znak nije jedini faktor koji utiče na ljubavne izbore. Iskustva, karakter i životne okolnosti igraju mnogo veću ulogu, ali astrolozi smatraju da upravo Rak, Ribe i Vaga najčešće pokazuju obrasce ponašanja zbog kojih ostaju u vezama koje im ne donose ono što zaslužuju.