Srpska influenserka Tamara Kalinić još jednom je dokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih žena sa Balkana. Na trećoj večeri Kanski festival pojavila se u glamuroznoj crnoj haljini koja je momentalno privukla pažnju fotografa i modnih kritičara.

Veče je bilo rezervisano za svetsku premijeru filma Fatherland, ali je Tamara svojim modnim izdanjem uspela da ukrade deo reflektora na crvenom tepihu.

Odabrala je sofisticiranu crnu haljinu uskog kroja koja je savršeno pratila liniju tela, dok su moderni detalji celom izdanju dali dozu visoke mode. Gornji deo kreiran je poput korseta, sa efektnim izrezom i zanimljivim pletenim detaljima koji su dodatno naglasili siluetu.

Posebnu pažnju privukao je atraktivan izrez u predelu struka, koji je celom stajlingu dao smelu, ali i veoma elegantnu notu.

Donji deo haljine bio je prava definicija glamura — raskošna suknja sa preklopima spuštala se do poda, dok je duboki šlic diskretno otkrivao njene duge noge i dodatno izdužio figuru.

Stajling je upotpunila nude sandalama sa tankim kaišićima, koje su vizuelno produžile noge i zadržale fokus na upečatljivoj haljini.

Ni nakit nije prošao nezapaženo. Tamara je odabrala efektne zlatne komade — minđuše, ogrlicu, narukvice, prstenje i luksuzan sat — ali ih je iznela sa merom, bez preterivanja.

Kada je reč o frizuri, odlučila se za jednostavno, ali veoma sofisticirano rešenje. Prednji deo kose bio je nežno podignut ukosnicama, dok je ostatak padao niz leđa u blagim talasima, što je celom izgledu dalo dozu holivudskog glamura.