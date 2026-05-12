Usne u ljubičastim nijansama mogu učiniti da izgledate starije. Najbolje je izabrati klasične nijanse ruževa, poput crvene i bordo. Takođe, "nude" tonovi će nastaviti da osvežavaju i podmlađuju lice, posebno ako oči našminkate svetlijim nijansama. Istovremeno, lice treba da ima više ružičastog, a ne narandžastog ili bež pigmenta. Što se tiče tekstura, hidratantni i polumat ruževi su pogodni nakon 30 godina. Jednostavan providni sjaj takođe može pomoći da naglasite volumenusana.

Sa godinama usne mogu da postanu bleđe, kao i da promene oblik. Zato mnogi šminkeri preporučuju da dame nakon 40 godina uz sebe često imaju ruževe sa crvenim pigmentom - od bordo i skerletnocrvene do roze. Jarkocrvena boja karmina može da istakne vaše usne, osveži lice i učini da izgledate mlađe.

Svetlije nijanse kod žena iznad 50 godina mogu naglasiti sve promene na licu, bore, ako i učiniti da lice izglea bleđe. Previše tamne nijanse je takođe bolje ostaviti po strani, jer "kradu" prirodni volumen usana koji već sa godinama može biti i malo izgubljen. Mat ruževi su takođe izazov u ovom životnom dobu jer mogu istaći bore oko usana. Na osnovu ovoga, savršena nijansa unakon 50-e godine jeste neprevaziđena crvena. Ona daje licu vitalnost, čini da izgledamo mlađe i svežije.