Marokansko kupanje poslednjih meseci postalo je veoma popularno na TikToku, a reč je o tradicionalnom ritualu nege tela koji potiče iz Maroka i vekovima se praktikuje u hamamima. Cilj ovog tretmana je dubinsko čišćenje kože, uklanjanje mrtvih ćelija i postizanje glatke, mekane i sjajne kože.

Dubinsko čišćenje kože

Ritual obično počinje dugim izlaganjem pari ili toploj vodi kako bi se pore otvorile i koža omekšala. Nakon toga se na telo nanosi crni marokanski sapun, poznat kao "beldi sapun", koji se pravi od maslinovog ulja i maslina. Sapun se ostavlja nekoliko minuta da deluje, a zatim sledi intenzivan piling specijalnom rukavicom poznatom kao "kessa", kojom se uklanja sloj mrtve kože.

Nakon pilinga često se koristi glina rasul (ghassoul), prirodna vulkanska glina bogata mineralima koja čisti kožu i upija višak masnoće. U završnoj fazi tretmana nanose se hranljiva ulja, najčešće arganovo ulje, koje hidrira i omekšava kožu.

Proizvodi koji se najčešće koriste za marokansko kupanje su:

Beldi (crni marokanski) sapun

Kessa rukavica za piling

Ghassoul (rasul) glina

Arganovo ulje

Ružina vodica

Prirodna ulja poput ulja slatkog badema ili jojobe

Mnogi korisnici TikToka tvrde da nakon marokanskog kupanja koža izgleda znatno glađe i sjajnije, ali dermatolozi upozoravaju da intenzivan piling ne treba raditi prečesto kako ne bi došlo do iritacije.

U većini slučajeva dovoljno je jednom u dve do četiri nedelje.