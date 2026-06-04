Jedan španski modni brend obeležio je 40 godina od otvaranja svoje prve prodavnice na Ibici, i to spektakularnim događajem u prostoru The Farm.

Na proslavi je predstavljena i nova limitirana kolekcija, inspirisana arhivskim modelima iz osamdesetih i devedesetih, koja kroz dizajn slavi istoriju i prepoznatljiv stil brenda.

Na događaju su se okupile brojne poznate ličnosti iz sveta mode, muzike i šou-biznisa.

Pažnju su privukle Zara Larson, koja je kao ambasadorka brenda održala i nastup uživo. Prisustvovala je i Demi Lovato sa suprugom Džutsom, kao i Irina Šajk, Ester Expósito, Nicki Nicole, Valentina Ferragni, María Pombo i Vivian Jenna Wilson.

Proslava je spojila modu, muziku i glamur, pretvarajući Ibicu u centar svetske modne scene te večeri.



Posebnu pažnju je privukao stajling Irine Šajk koja je nosila dvodelni braon komplet sa zanimljivim cvetnim detaljima ukrašenim decentnim šljokicama. Obula je i zanimljive crne štikle koje su se savršeno slagale uz celu tu njenu estetiku.



Pažnju su privuke i njena šminka i frizura koje su odgvorile na tu njenu "mračnu energiju".



Dopada li se vama njen stajling?





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