Moda poslednjih godina više nema stroga pravila, a isto važi i za farmerke u sezoni proleće/leto 2026. Dobra vest je da nema samo jednog „modernog“ modela – nose se i široke i uske, i klasične i trendi varijante.
Dizajneri su ove godine na pistama predstavili sve – od ravnih farmerki visokog struka, preko širokih modela, pa do zvonastih krojeva i teksasa u boji.
Evo koji modeli će biti najpopularniji i kako da ih nosite.
1. Ravne farmerke visokog struka
Ravan kroj ostaje jedan od najtraženijih modela i ove godine. U modi su čvršći teksas, visok struk i što manje detalja.
Ove farmerke izgledaju elegantno, lako se kombinuju i pristaju skoro svakoj građi.
Kako se nose:
Uz košulje, sakoe, obične majice i topove. Deluju jednostavno, ali veoma skupo i sređeno.
2. Široke i opuštene farmerke
Široki modeli i dalje dominiraju modom. Nose se sve varijante – od blago širokih do potpuno oversized modela.
Ovakve farmerke daju opušten i moderan izgled, a pritom su veoma udobne.
Kako se nose:
Najlepše izgledaju uz uske majice, kratke topove ili strukirane jakne kako bi se napravio balans.
3. Balloon i potkovica farmerke
Jedan od najvećih trendova su modeli koji su širi u predelu kukova i butina, a sužavaju se ka člancima.
Poznate su kao balloon, barrel ili potkovica farmerke i sve češće se viđaju na modnim pistama.
Kako se nose:
Uz jednostavan gornji deo i ravnu obuću ili štikle kako bi kroj došao do izražaja.
4. Zvonaste farmerke
Zvoncare se vraćaju, ali u modernijoj verziji. Posebno su popularni modeli sa visokim strukom i blagim širenjem od kolena.
Ovaj kroj vizuelno izdužuje noge i daje ženstvenu siluetu.
Kako se nose:
Uz platforme ili štikle za još duži efekat nogu.
5. Uske farmerke
Posle godina dominacije širokih modela, skinny farmerke se polako vraćaju.
Još nisu glavni trend, ali ih je sve više u kolekcijama poznatih brendova.
Kako se nose:
Uz visoke čizme, duge kapute i šire gornje delove garderobe.
6. Izbledeli i pohabani teksas
Svetliji i izbledeli teksas ponovo je veoma popularan. Takvi modeli daju opušten i pomalo vintage izgled.
Nose se i modeli sa efektom iznošenog ili „ispucalog“ teksasa.
Kako se nose:
Uz bele majice, košulje i jednostavne komade garderobe.
7. Farmerke u boji
Pored klasične plave, ove godine popularne su i farmerke u pastelnim i jačim bojama.
To je najlakši način da osvežite garderobu bez velikih promena.
Kako se nose:
Uz neutralne komade kako bi farmerke bile glavni akcenat kombinacije.
