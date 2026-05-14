Moda poslednjih godina više nema stroga pravila, a isto važi i za farmerke u sezoni proleće/leto 2026. Dobra vest je da nema samo jednog „modernog“ modela – nose se i široke i uske, i klasične i trendi varijante.

Dizajneri su ove godine na pistama predstavili sve – od ravnih farmerki visokog struka, preko širokih modela, pa do zvonastih krojeva i teksasa u boji.

Evo koji modeli će biti najpopularniji i kako da ih nosite.

1. Ravne farmerke visokog struka

Ravan kroj ostaje jedan od najtraženijih modela i ove godine. U modi su čvršći teksas, visok struk i što manje detalja.

Ove farmerke izgledaju elegantno, lako se kombinuju i pristaju skoro svakoj građi.

Kako se nose:

Uz košulje, sakoe, obične majice i topove. Deluju jednostavno, ali veoma skupo i sređeno.

2. Široke i opuštene farmerke

Široki modeli i dalje dominiraju modom. Nose se sve varijante – od blago širokih do potpuno oversized modela.

Ovakve farmerke daju opušten i moderan izgled, a pritom su veoma udobne.

Kako se nose:

Najlepše izgledaju uz uske majice, kratke topove ili strukirane jakne kako bi se napravio balans.

3. Balloon i potkovica farmerke

Jedan od najvećih trendova su modeli koji su širi u predelu kukova i butina, a sužavaju se ka člancima.

Poznate su kao balloon, barrel ili potkovica farmerke i sve češće se viđaju na modnim pistama.

Kako se nose:

Uz jednostavan gornji deo i ravnu obuću ili štikle kako bi kroj došao do izražaja.

4. Zvonaste farmerke

Zvoncare se vraćaju, ali u modernijoj verziji. Posebno su popularni modeli sa visokim strukom i blagim širenjem od kolena.

Ovaj kroj vizuelno izdužuje noge i daje ženstvenu siluetu.

Kako se nose:

Uz platforme ili štikle za još duži efekat nogu.

5. Uske farmerke

Posle godina dominacije širokih modela, skinny farmerke se polako vraćaju.

Još nisu glavni trend, ali ih je sve više u kolekcijama poznatih brendova.

Kako se nose:

Uz visoke čizme, duge kapute i šire gornje delove garderobe.

6. Izbledeli i pohabani teksas

Svetliji i izbledeli teksas ponovo je veoma popularan. Takvi modeli daju opušten i pomalo vintage izgled.

Nose se i modeli sa efektom iznošenog ili „ispucalog“ teksasa.

Kako se nose:

Uz bele majice, košulje i jednostavne komade garderobe.

7. Farmerke u boji

Pored klasične plave, ove godine popularne su i farmerke u pastelnim i jačim bojama.

To je najlakši način da osvežite garderobu bez velikih promena.

Kako se nose:

Uz neutralne komade kako bi farmerke bile glavni akcenat kombinacije.