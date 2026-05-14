Dženifer Lopez još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih žena na svetu. Latino diva pojavila se u upečatljivoj narandžastoj haljini koja je momentalno postala glavna tema modnih portala, ali i dokaz da će upravo ova nijansa dominirati tokom proleća i leta 2026.

Topla boja između crvene, mandarine i korala već se izdvojila kao jedna od najpoželjnijih u novim kolekcijama velikih modnih kuća, a Džej Lo ju je iznela na način koji izgleda luksuzno, ženstveno i veoma moderno.

Uska midi haljina savršeno prati liniju tela i naglašava obline po kojima je pevačica poznata, dok drapirani detalji u predelu struka dodatno vizuelno oblikuju figuru. Duboki izrez i tanke bretele daju joj dozu seksepila, ali bez preterivanja, pa ceo izgled deluje sofisticirano, a ne prenaglašeno.

Posebnu pažnju privukao je način na koji je haljina stilizovana. Dženifer je uz nju ponela minimalističke aksesoare i čuvene „gole“ štikle koje optički izdužuju noge i ostavljaju haljinu u centru pažnje. Upravo je to trik koji modni stilisti obožavaju – kada je boja dovoljno jaka i efektna, ostatak kombinacije treba da bude sveden.

Ovakav model haljine posebno je zahvalan jer pristaje gotovo svakom tipu građe. Drapiranje prikriva sitne nedostatke, midi dužina izdužuje siluetu, a jaka boja automatski podiže ceo izgled i daje efekat glamura bez mnogo truda.

Narandžasta je ove godine potpuno potisnula klasične pastelne tonove i postala simbol samopouzdanja, energije i luksuza. Od večernjih haljina do lanenih kompleta i sandala, ova nijansa se već pojavljuje svuda, a Džej Lo je samo potvrdila ono što modni svet već mesecima najavljuje – leto 2026. biće u znaku vatrenih tonova.