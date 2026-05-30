Pevačica i glumica Dženifer Lopez (56) te glumac Ben Aflek (53) svojevremeno su svoju ljubav ovekovečili i na koži. Ona je odabrala simbol beskonačnosti s njihovim imenima, a on dve prekrštene strele s inicijalima. Danas, nakon razvoda, čini se kako ni taj znak njihove ljubavi više nije isti.

Povodom američkog Dana sećanja, pevačica i glumica objavila je fotografiju sa sinom Maksom (18), a upravo se na njoj čini da Benovo ime više nije deo tetovaže koju je prvi put pokazala za Dan zaljubljenih 2023. godine.

Tad je uz fotografiju napisala: "Srećan Dan zaljubljenih, ljubavi moja", dok je Aflek svoju verziju romantičnog gesta obeležio tetovažom s inicijalima "J" i "B".

Njihova ljubavna priča godinama je izgledala kao scenario za holivudski film. Upoznali su se 2002. na snimanju filma "Gigli", ubrzo se verili i postali jedan od najpraćenijih parova sveta. Ipak, samo nekoliko dana pre planiranog venčanja odložili su ceremoniju, a početkom 2004. i zvanično raskinuli.

Dok su oboje gradili nove živote i brakove, malo ko je očekivao da će se gotovo dve decenije kasnije, 2021. godine, ponovo spojiti. Već godinu dana kasnije izgovorili su sudbonosno "da", a činilo se da su napokon dobili kraj kakav im prvi put nije bio suđen. No drugi pokušaj trajao je kratko. Par se razišao u avgustu 2024., a razvod je finalizovan u januaru prošle godine.

- Ne žalim ni sekunde. To ne znači da me nije umalo uništilo. Jeste, zamalo. Ali sada, kad gledam sa daljine, mislim: "Upravo mi je to trebalo. Hvala ti, Bože. Žao mi je što mi je trebalo toliko dugo da shvatim. Žao mi je što si me morao provesti kroz to toliko puta - rekla je kasnije Džej Lo za časopis Interview.

O razvodu je govorio i Aflek.

- Ljudi su skloni analizirati raskide i tražiti dublje uzroke. No, iskreno, istina je puno prizemnija nego što bi ljudi verovatno verovali ili što bi bilo zanimljivo. Nema skandala, sapunice ni intriga. Istina je da, kad vas neko pita 'Šta se dogodilo?', nema jednostavnog odgovora. To je samo priča o ljudima koji pokušavaju posložiti svoje živote i odnose, onako kako to svi mi činimo - objasnio je glumac za GQ.

