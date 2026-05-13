Ukoliko vaš letnji modni pravac naginje više ka svedenom minimalizmu nego ka eklektičnim trendovima, najnovije izdanje Dejzi Edgar Džouns definitivno vredi sačuvati.
Preskačući haljine sa naglašenim, balon rubovima i upadljive nijanse koje vladaju ovog proleća, poznata glumica je svoj autfit izgradila oko večno šik male crne haljine. Čista, jednostavna i potpuno rasterećena suvišnih detalja, ona je poslužila kao savršena osnova za njen svedeni stajling za topliju sezonu.
Cipele za desetku
U još jednom atraktivnom modnom potezu, Dejzi je zaobišla upečatljive sandale koje su trenutno svuda prisutne, odlučivši se umesto toga za vanvremenski par bež potpetica sa četvrtastim vrhom.
Oslobođena jarkih boja, ukrasa i karnera, ova kombinacija haljine i cipela nosi urođenu eleganciju koja iznova funkcioniše besprekorno. Za sve one koje privlači minimalistički način odevanja, postoji tek nekoliko spojeva koji pružaju isti nivo prefinjenosti.
Kako rekreirati ovaj izgled?
Pomenuta estetika zahteva samo dva ključna elementa. Izdvajamo najbolje krojeve i modele na koje treba da obratite pažnju ove sezone.
Fokus na haljinu: Prozračni materijali i čiste linije
- Laneni mini-modeli: Svaki kvalitetan letnji kapsularni garderober počinje ovakvim komadom. Lan osigurava prijatan osećaj tokom vrelih dana, dok pročišćen dizajn prati liniju tela bez stezanja.
- Ravni krojevi bez rukava: Takozvani ,,shift" kroj pruža maksimalnu udobnost i slobodu pokreta, a istovremeno izgleda sofisticirano i donosi duh devedesetih.
Fokus na obuću: Neutralne nijanse i prefinjene teksture
- ,,Slingback" cipele: Modeli od prevrnute kože vizuelno izdužuju siluetu. Otvorena peta pruža laganu potporu i unosi sofisticirani vizuelni akcenat u celokupan izgled.
- Niske potpetice: Bež cipele sa niskom štiklom predstavljaju apsolutni klasik. Možete ih nositi uz kratku crnu haljinu za večernje izlaske ili ih lako uklopiti uz pantalone strogog kroja za dnevne prilike, prenosi Elle.
Šik modna formula
Margo Robi je takođe demonstrira snagu jedne utvrđene, ali šik modne formule.
Baza ovog autfita oslanja se na crni blejzer, komad koji suvereno vlada prelaznim prolećnim periodom i precizno odgovara na sve zahteve dinamičnog gradskog života.
Prebačen preko bazične pamučne majice, ovaj klasik stvara uglađenu, a i dalje nepretencioznu osnovu celokupnog stajlinga.
Kako bi strogim linijama sakoa podarila ležerniji karakter, holivudska zvezda strateški bira široke crne farmerke. Spuštene nisko na bokove, one donose opušten utisak koji rezonuje sa urbanom estetikom. Modno pravilo koje ovde treba usvojiti jeste balansiranje siluete. Kada stilizujete predimenzionirane komade u gornjem i donjem delu tela, ključno je otkriti zglobove ili odabrati obuću koja vizuelno izdužuje figuru.
