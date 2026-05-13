Ukoliko vaš letnji modni pravac naginje više ka svedenom minimalizmu nego ka eklektičnim trendovima, najnovije izdanje Dejzi Edgar Džouns definitivno vredi sačuvati.

Preskačući haljine sa naglašenim, balon rubovima i upadljive nijanse koje vladaju ovog proleća, poznata glumica je svoj autfit izgradila oko večno šik male crne haljine. Čista, jednostavna i potpuno rasterećena suvišnih detalja, ona je poslužila kao savršena osnova za njen svedeni stajling za topliju sezonu.

U još jednom atraktivnom modnom potezu, Dejzi je zaobišla upečatljive sandale koje su trenutno svuda prisutne, odlučivši se umesto toga za vanvremenski par bež potpetica sa četvrtastim vrhom.

Oslobođena jarkih boja, ukrasa i karnera, ova kombinacija haljine i cipela nosi urođenu eleganciju koja iznova funkcioniše besprekorno. Za sve one koje privlači minimalistički način odevanja, postoji tek nekoliko spojeva koji pružaju isti nivo prefinjenosti.

