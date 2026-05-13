Saranja P. Vajls nije samo stručnjakinja za dugovečnost, starenje ćelija i regenerativnu medicinu u prestižnoj klinici ,,Mayo". Ona je i majka sa pretrpanim rasporedom, koja se svakodnevno suočava sa onom univerzalnom dilemom: šta pripremiti za večeru da bude brzo, a zdravo? Ova dermatološkinja ima nekoliko teorija o tome, a najbolje od svega je što su realne i lako primenljive u praksi.

„Ne pripremam raskošnu večeru svake večeri, stvarni život to ne dopušta, ali uvek nastojim da doslednost stavim ispred savršenstva“, napominje ona za Vogue.

Zbog toga se drži nekoliko zlatnih pravila, poput onog da porodica barem tri puta nedeljno večera zajedno: „Nedeljne večere kod nas su neupitne. To je naše vreme za razmišljanje i ‘resetovanje’“, kaže dr Vajls. Takođe naglašava važnost obedovanja uvek u isto vreme. Zaista, postoje bolji trenuci za obrok koji čuvaju zdravlje creva i metabolizma. „Kod kuće nastojimo da večeramo rano, idealno pre 18 sati. Nedeljom čak i ranije, oko pola pet posle podne“, otkriva lekarka.

Koji su razlozi za ovako ranu večeru? „Ovaj raspored se bolje usklađuje s našim cirkadijalnim ritmom i pogoduje metaboličkom zdravlju. No, ključno je da ne odete u krevet previše gladni, posebno ako vam to remeti san. Dugovečnost se temelji na održivim navikama, odnosno na onome što možete da radite dosledno, a ne na ekstremima“, pojašnjava ona.

Njena tajna: Modularne večere

Kako bi brzo pripremila zdrave obroke, doktorka koristi jednostavnu, ali efikasnu strategiju koju naziva modularnim večerama. To podrazumeva pripremu „modula“ ili sastojaka tokom vikenda, koji se svake večeri samo kombinuju.

„Ideja je da svako u kući može sam da napuni svoj tanjir, personalizujući ga za nekoliko minuta već pripremljenim namirnicama.“

Među hranom koju priprema unapred ističu se:

Naseckano povrće: poput šargarepe, krastavaca, paradajza i celera.





Sveže voće: jagode i borovnice kao prilog ili dodatak.





Proteini: poput piletine ili tofua.





poput piletine ili tofua. Integralne žitarice: na primer kinoa.

Što se tiče same pripreme, obožava da koristi krčkalicu.

Šarene i probiotičke večere

To je još jedno od njenih zlatnih pravila.

„Kao dermatološkinja i stručnjakinja za dugovečnost, uvek razmišljam o važnosti raznolikosti boja sastojaka, to je ono što nazivam ‘nutritivna paleta boja’. Zato je važno uključiti ljubičasti batat, brokoli, bundevu, zeleno lisnato povrće… To nije samo vizuelno privlačno deci, već je i odličan način za unos širokog spektra fitonutrijenata koji čuvaju zdravlje ćelija.“

Iz perspektive povezane s dugovečnošću, doktorka daje prioritet sledećem:

Hrani bogatoj probioticima i fermentisanim namirnicama poput jogurta, kiselog kupusa i kimčija.





Hrani bogatoj omega-3 kiselinama poput lososa, sardina i avokada.





Začinima: maslinovom ulju, kurkumi, soli i biberu.

