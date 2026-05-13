Tri horoskopska znaka privlače veliku sreću i prosperitet 14. maja 2026. godine. Nema ničeg boljeg od snažnog Jupiterovog tranzita kada je reč o donošenju dobre sreće.

Ovi astrološki znaci uložili su vreme i trud, a sada se vide rezultati svega toga. U četvrtak mogu malo da odahnu, znajući da su njihovi planovi uspeli savršeno.

Bik

Za vas, Bikovi, 14. maj je dan kada treba da ostanete verni svom prvobitnom planu za stvaranje novca i novih prilika, a zatim da zastanete i sagledate kako se sve razvija. Tokom direktnog kretanja Jupitera, veliki deo vašeg uspeha dolazi iz sposobnosti da napravite korak unazad i objektivno procenite da li se nešto zaista dešava.

Ako nešto ne funkcioniše, vi to menjate. Ako se ništa ne pomera, povlačite drugačije poteze. Posvećeni ste i pomalo tvrdoglavi, ali ste spremni i na potrebne prilagodbe kako biste privukli obilje.

Srećom, sada to nije potrebno. U četvrtak primećujete da sve što radite zaista daje rezultate. Nalazite se u procesu stvaranja velikog bogatstva i prosperiteta, zato samo nastavite tako.

Škorpija

Ulazite u veoma posebno razdoblje svog života, Škorpije. Mnoge stvari na kojima ste radili sada počinju da donose ozbiljno pozitivne rezultate. Počeli ste da mislite da nagrada nikada neće stići, ali 14. maja konačno vidite znakove da jeste.

U četvrtak ćete biti veoma ponosni na sebe. Ono što danas imate direktan je rezultat svog truda koji ste uložili da sve izgleda baš ovako. Iako imate sreće, ovaj prosperitet nije slučajan. Sve je vaša zasluga.

Tokom ovog Jupiterovog tranzita počinjete da verujete sopstvenom sudu, posebno kada je reč o novcu. I dalje ste otvoreni za savete stručnjaka, ali ste i sami postali svojevrstan stručnjak. Sjajno odrađeno.

Vodolija

U četvrtak vam se otvara neočekivana prilika, Vodolije. Ako je zgrabite, odmah ćete se naći u mnogo boljoj poziciji nego što ste bili juče. Sreća je na vašoj strani zbog Jupitera u direktnom hodu, ali morate biti spremni i da rizikujete i pomognete sami sebi.

Pametni ste i to ste oduvek bili. Kada je reč o novcu i budućnosti, imate veoma izražen osećaj šta treba da uradite i kako da pristupite stvarima. To se često razlikuje od onoga što drugi očekuju, ali samo zato što ste inovativni i slobodnog duha. Oslonite se sada na svoju mudrost.

Nalazite se u procesu izgradnje prosperiteta, a poslednjih nedelja Jupiterovog boravka u Raku konačno počinju da se vide prvi znaci uspeha. To vam potpuno odgovara, jer ste spremni za to. Zapravo, to je ono što vas najviše interesuje. Želite veliku pobedu — i upravo to ćete dobiti, prenosi Your Tango.

