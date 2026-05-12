Kako bi strogim linijama sakoa podarila ležerniji karakter, holivudska zvezda strateški bira široke crne farmerke. Spuštene nisko na bokove, one donose opušten utisak koji rezonuje sa urbanom estetikom. Modno pravilo koje ovde treba usvojiti jeste balansiranje siluete. Kada stilizujete predimenzionirane komade u gornjem i donjem delu tela, ključno je otkriti zglobove ili odabrati obuću koja vizuelno izdužuje figuru.

Upravo zato ona celokupnu viziju podiže na viši modni nivo oslanjajući se na glavni komad sezone, a reč je o dvobojnim ,,slingback" cipelama brenda ,,Chanel". Njihov dizajn sa otvorenom petom unosi dozu ženstvenosti i vizuelno olakšava masivne krojeve.

Kao zaštitno lice nove linije ,,Chanel 25", Margo ovu proštepanu torbu neretko nosi preko ramena, dok njen praktičan hobo dizajn prati ubrzan tempo života.

Modna formula

Tajna postizanja momenta kul devojke se krije u promišljenom uklapanju kvalitetnih odevnih predmeta koje verovatno već posedujete u svom kapsularnom garderoberu. Investirajte u sjajno krojen široki sako, pronađite besprekoran par širokih farmerki koje prate vaš senzibilitet i zaokružite izgled elegantnim dvobojnim cipelama, savetuje Elle.

Margo nas je nedavno inspirisala još jednom besprekornom kombinacijom koju lako možete iskopirati.

Elegantno izdanje

Australijska glumica privukla je pažnju u elegantnom izdanju koje je u potpunosti nosilo potpis brenda Šanel.

Na sebi je imala crni džemper, pantalone i čizme u istom tonu, dok je kombinaciju dodatno upotpunila kaišem, sunčanim naočarama i torbom istog luksuznog brenda.

Margo je delovala užurbano dok je izlazila sa posla i žurila kući, ali to je nije sprečilo da izgleda besprekorno sređeno. Njen monohromatski stajling bio je sveden, ali efektan, ističući njenu prirodnu eleganciju i smisao za modu.

I ovog puta potvrdila je da jednostavne, pažljivo uklopljene kombinacije mogu ostaviti snažan utisak i to naročito kada dolaze u režiji jednog od najpoznatijih modnih brendova na svetu. Ono što je zanimljivo jeste da glumicu nismo do sada viđali u ovakvim kombinacijama, odnosno ne viđamo je tako često u ležernim, opuštenim i svakodnevnim stajlinzima.

Njena kombinacija savršen je izbor za laganu prolećnu šetnju po gradu, ali povrh svega toga, ovo je savršena poslovna kombinacija ukoliko radite u kompaniji koja nema jasno definisana pravila oblačenja, odnosno pravila koja neguju formalni stil odevanja.

