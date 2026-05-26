Leto 2026. donosi bele midi haljine, romantične slip modele, elegantne boho krojeve i lagane materijale. Ovo su najlepši trendovi sezone koji će dominirati ulicama, plažama i društvenim mrežama.

Leto ima posebnu energiju. Odjednom poželimo lagane materijale, nežne boje, velike naočare za sunce, espadrile i onu savršenu haljinu koju obučemo bez mnogo razmišljanja, a ipak izgleda kao da smo sate provele spremajući se. Upravo takve biće letnje haljine 2026. godine.

Moda ove sezone nije previše glasna niti dramatična. Sve se vrti oko osećaja lakoće i opuštenog mediteranskog stila koji izgleda elegantno bez mnogo truda. U fokusu su prozračni materijali, ženstveni krojevi, prirodne boje i modeli koje ćete nositi od jutarnje kafe do večernje šetnje uz more.

Bela haljina biće kraljica leta

Ako postoji jedan komad koji ćemo ovog leta viđati bukvalno svuda, to je bela letnja haljina. Bilo da je reč o romantičnom midi modelu sa vezom, minimalističkoj lanenoj verziji ili boho haljini sa volanima, bela boja simbolizuje sve što je trenutno moderno – lakoću, eleganciju i luksuz bez preterivanja.

Najlepše kod nje je što joj skoro ništa ne treba. Dovoljne su kožne sandale, velika pletena torba i nekoliko zlatnih minđuša da ceo izgled deluje savršeno letnje i šik. Za večernje prilike odlično se slaže sa espadrilama na platformu i laganim lanenim sakoom.

Slip haljine ostaju večiti favorit

Slip modeli već sezonama ne izlaze iz mode, a ovog leta izgledaju još nežnije i romantičnije. Umesto potpuno minimalističkih krojeva, nosiće se satenske haljine u pastelnim tonovima, sa čipkastim detaljima i laganim padom materijala.

Posebno će biti popularne nijanse puter žute, vanile, puder roze i svetloplave. A ono što je nekada važilo samo za večernji izlazak, sada postaje i dnevni trend.

Modne influenserke nose slip haljine uz oversized bele košulje, minimalističke japanke ili lagane džempere prebačene preko ramena. Upravo ta neopterećenost čini ih toliko modernim.

Boho stil se vraća, ali u elegantnijem izdanju

Posle godina minimalističkih krojeva vraća se i romantični boho stil. Dugačke lepršave haljine, sitni cvetni printovi, čipka, providni materijali i blagi vintage vajb biće jedan od najvećih trendova leta.

Ipak, zaboravite na previše festivalski izgled iz prethodnih sezona. Boho haljine 2026. izgledaju mnogo sofisticiranije. Najlepše se kombinuju sa ravnim kožnim sandalama, prirodno stilizovanom kosom i torbom od rafije.

Takav outfit izgleda kao da ste upravo stigli sa Azurne obale ili italijanskog primorja.

Minimalističke haljine na bretele biće spas tokom najvećih vrućina

Svako leto ima trend koji modne zaljubljenice obožavaju jer je praktičan, a ove godine to će biti jednostavne haljine na bretele. Reč je o minimalističkim modelima bez rukava koji podsećaju na produženu majicu.

Na prvi pogled veoma jednostavne, ali upravo zato izgledaju toliko dobro. Najlepše funkcionišu u neutralnim tonovima – beloj, crnoj, sivoj, čokoladnoj i maslinastoj.

Za elegantniji izgled kombinujte ih sa upečatljivim zlatnim nakitom, strukturisanom torbom i minimalističkim sandalama. Za svaki dan savršeno se slažu sa patikama ili ravnim papučama.

Boje leta biće nežne i mediteranske

Iako neutralne nijanse i dalje dominiraju, ovog leta vraćaju se i boje – ali bez previše upadljivih tonova.

Najmodernije će biti:

puter žuta

pistaći zelena

paradajz crvena

svetloplava

nežna kajsija nijansa

To su boje koje savršeno naglašavaju preplanuli ten i čak i najjednostavnijim haljinama daju luksuzan izgled.