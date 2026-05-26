Ukoliko tražite definiciju dobrog stila u 2026. godini, dovoljno je da analizirate nekoliko skorašnjih autfita koje je prošetala Kendal Džener. Ona bira isključivo najsnažnije sezonske trendove, uspevajući da uvek izgleda potpuno neopterećeno, a beskrajno elegantno.

U skladu sa tim, ultimativna ,,It" devojka nedavno je ponela teksas koji joj pomaže da postigne svoj prepoznatljivi stilski potpis. Reč je o trendu o kojem u redakciji govorimo (i pišemo!) već nedeljama odnosno belim farmerkama.

Tačno na vreme za dolazak leta, beli teksas ponovo postaje modni imperativ, ali zaboravite na modele visokog struka ili uske krojeve. Srednja dubina struka ostaje prihvatljiva alternativa za sve one koji i dalje zaziru od povratka silueta sa spuštenim strukom.