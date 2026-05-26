Ukoliko tražite definiciju dobrog stila u 2026. godini, dovoljno je da analizirate nekoliko skorašnjih autfita koje je prošetala Kendal Džener. Ona bira isključivo najsnažnije sezonske trendove, uspevajući da uvek izgleda potpuno neopterećeno, a beskrajno elegantno.
U skladu sa tim, ultimativna ,,It" devojka nedavno je ponela teksas koji joj pomaže da postigne svoj prepoznatljivi stilski potpis. Reč je o trendu o kojem u redakciji govorimo (i pišemo!) već nedeljama odnosno belim farmerkama.
Tačno na vreme za dolazak leta, beli teksas ponovo postaje modni imperativ, ali zaboravite na modele visokog struka ili uske krojeve. Srednja dubina struka ostaje prihvatljiva alternativa za sve one koji i dalje zaziru od povratka silueta sa spuštenim strukom.
Kendal je uz svoje bele pantalone uparila običnu crnu majicu, baletanke brenda ,,The Row" u raskošnoj bordo nijansi i odgovarajuću torbu ,,Chanel Maxi Flap". Savršenija tranziciona kombinacija iz proleća u leto jednostavno ne postoji, a manekenka, koja nepogrešivo oseća puls mode, to vrlo dobro zna.
Minimalizam
Ovaj specifičan povratak pročišćenom minimalizmu devedesetih nije nimalo slučajan i zapravo predstavlja nastavak stilske priče koju je manekenka započela još tokom Nedelje mode u Milanu.
Tada je pokazala da za idealan prelazni izgled u vidu belog teksasa, crnih lakovanih mokasina, teget džempera i kultnog mantila brenda ,,Burberry" zastarela sezonska pravila ne važe. Zajedno sa prijateljicom i koleginicom Belom Hadid, koja je sličan model prošetala snegom prekrivenim ulicama Aspena, Kendal crpi očiglednu inspiraciju iz neprolazne estetike devedesetih. Njihov stil neodoljivo podseća na njujorški vibe koji je utemeljila Karolin Beset Kenedi, pretvarajući ovu ležernu modnu formu u simbol ultimativne elegancije, prenosi Elle.
