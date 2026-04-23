Za zdravu i negovanu kosu, osim kvalitetnih šampona i regeneratora, neophodna je i povremena dubinska nega, pa se preporučuje korišćenje maski za kosu bar jednom mesečno.

Koja maska je najbolja zavisi od tipa kose i vlasišta, pa se pri izboru savetuje oslanjanje na prirodne sastojke.



Ali ukoliko biste izbegli maske, posebno su popularni recepti iz "bakine kuhinje", koji koriste jednostavne i dostupne namirnice.

Jedna od maski pravi se od pšenice i maslinovog ulja, koje se zagreju i nanesu na kosu, a zatim ostave da deluju oko 20 minuta pod folijom i peškirom, nakon čega se kosa ispira.

Za vraćanje sjaja i obnavljanje oštećenog keratina koristi se i rastvor limunovog soka u toploj vodi, kojim se kosa povremeno ispira jednom nedeljno.

Za masnu kosu preporučuje se maska od hleba, koja se priprema tako što se hleb potopi u ključalu vodu i ostavi da odstoji, a zatim se tom tečnošću pere kosa kako bi se smanjilo mašćenje i poboljšao izgled.

Ukratko, prirodni sastojci mogu biti jednostavan i efikasan način za negu kose i vraćanje njenog zdravog sjaja.



