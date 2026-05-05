Na crvenom tepihu Met Gali 2026, gde se svaki look analizira do najsitnijih detalja, Ešli Grejem odlučila je da igra drugačiju igru – i pogodila. Iako je njena haljina brenda DiPetsa bila minimalistička i suzdržana, pravi statement dogodio se na vrhovima prstiju.

Nosila je hromirano-srebrne nokte visokog sjaja, ali ono što je ovaj look učinilo nezaboravnim bio je dodatni sloj – prsti su joj bili prekriveni srebrnim sprejem, stvarajući efekat koji je delovao kao produžetak samog manikira. Rezultat je bio futuristički, gotovo performativan beauty momenat koji savršeno odgovara dress codeu „Moda je umetnost“.

Ovaj potez pokazuje koliko se granice u beauty svetu pomeraju. Manikir više nije samo završni detalj, već postaje ravnopravni deo modnog izraza – pa čak i njegov fokus. Ešli Grejem uspela je reinterpretirati klasičnu ideju noktiju i pretvoriti ih u mini umetničku instalaciju, bez potrebe za dramatičnim krojevima ili voluminoznim siluetama.

Dodatni efekat postignut je usklađenim srebrnim nakitom koji je pratio refleksiju noktiju, stvarajući koherentnu, metalik priču od glave do pete. Upravo ta promišljenost čini razliku između običnog stylinga i onog koji se pamti.

I dok je ovakav pristup možda previše odvažan za svakodnevicu, poruka je jasna – beauty je prostor igre. Čak i bez crvenog tepiha, manikir može biti način da eksperimentišemo, pomeramo granice i unesemo dozu kreativnosti u vlastiti stil. Ako je suditi po ovom izdanju, ultrasjajni, gotovo “galaktički” srebrni nokti mogli bi vrlo lako postati jedan od najpoželjnijih trendova leta 2026.

