Smeli trenutak Kajli Džener na Met Gali 2026. je izgleda imao svoju cenu.

Rijaliti zvezda (28) se u ponedeljak, 4. maja, odlučila za izblajhane obrve dok je prisustvovala najvećoj modnoj večeri, noseći dizajn brenda ,,Schiaparelli".

Međutim, kada je kasnije te večeri pokušala da vrati obrve u njihovu uobičajenu boju, stvari nisu išle baš po planu.

Dženerova nije mogla da prestane da se smeje dok je snimala sebe sa jednom izbeljenom obrvom i drugom koja je već bila ofarbana nazad u njenu prirodnu nijansu.

„Obrve su mi uništene. Šta je ovo? Koji je ovo k---c?“ rekla je Dženerova kroz smeh dok je snimala svoju reakciju u snimku podeljenom na njenom Instagramu.

„Ovo izgleda užasno“, dodala je Kajli, dok je na snimku optužila poznatog frizera Igija Rosalesa da joj je iščupao sve dlake.

„Ovo izgleda užasno“, ponovila je Dženerova, kroz nalete smeha, pokazujući fanovima svoje obrve, koje nisu delovale ni približno tako guste kao inače.

„Pokušavam da vratim boju obrva“, napisala je Dženerova preko snimka, dodajući emotikon šokiranog lica.

Deveta pojava

Ponedeljak je obeležio deveto pojavljivanje Kajli Džener na ovom često komentarisanom godišnjem događaju, a ovog puta pojavila se u korsetu u boji kože sa veštačkim bradavicama ispod voluminozne suknje koja je izgledala kao haljina u procesu skidanja.

Suknja od „butter duchess“ satena je bila izvezena sa više od 2.000 satenskih čvorova, 10.000 prirodnih baroknih bisera i više od 7.000 oslikanih bisernih krljušti. Za izradu ovog izgleda bilo je potrebno približno 11.000 sati veza.

Dženerova je glamurozni izgled upotpunila antiknom srebrnom ogrlicom ukrašenom cirkonima, biserima i malim ručno vajanim glavama ptica, kao i odgovarajućim visećim minđušama u toploj nijansi srebra, ukrašenim biserima i kristalima.

Dženerova, koja je nosila tamnu kosu u mekim, glamuroznim loknama, je pokazala svoje „bezobrveno“ lice još pre događaja, napisavši preko fotografije na svom Instagram storiju: „Nemam obrve, držite mi palčeve.“

Reč frizera

Frizer Rosales je govorio o ovom izgledu za Vogue: „Haljina deluje kao da klizi sa tela. Postaje neka vrsta žive skulpture.“

Rosales je naveo da su detalji morali da budu produžetak haljine, a zajedno sa poznatim šminkerom Arielom Tejadom je osmislio ovaj smeli stil.

„Čak smo testirali i varijantu bez obrva, samo da vidimo dokle možemo da idemo“, dodao je Rosales.