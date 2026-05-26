Penelope Kruz je za svoj dugo iščekivani povratak na Filmski festival u Kanu odabrala eleganciju crvenog tepiha koja se proteže sve do vrhova njenih noktiju. Španska glumica, nagrađena u Kanu 2006. godine za svoju ulogu u filmu ,,Volver", se ponovo vratila na slavnu ,,Croisette" i prvi put prošetala festivalom nakon 2019. godine.

Njen povratak je bio spektakularan, baš poput uspeha projekcije filma ,,La Bola Negra", koji je dobio najduže ovacije na ovom, 79. izdanju festivala. U ovom novom filmu rediteljskog dvojca Havijera Salva i Havijera Ambrosija, glumica (52) je prošetala stepenicama ,,Palais des Festivals" zajedno s glumcima Lolom Duenjas i Miguelom Bernardeauom, kojeg je publika posebno upoznala kroz špansku seriju ,,Elite".

Dvostruki manikir prema Penelope Kruz

Penelope Kruz se odlučila za dvobojni, asimetrični dvostruki manikir koji deluje gotovo kao prirodan izbor: prefinjenu kombinaciju neutralne nijanse i crvenog francuskog manikira. Fotografima je ovaj izgled pružio zanimljivu igru perspektive, u zavisnosti od poze glumice, njen manikir izgledao je ili potpuno jednobojno ili kao upečatljivi grimizni francuski manikir.

Na nekoliko noktiju dodala je i suptilne kristalne detalje. Bademasti oblik noktiju vizuelno izdužuje njene ruke i dodatno naglašava prefinjenu i savremenu siluetu. I ostatak njenog izdanja ostao je veran eleganciji.

Što se tiče frizure, odabrala je blago talasasti bob, uz svoj prepoznatljivu šminku koja se sastojala od ,,smoky eye" senke za oči. Penelope Kruz je i na ,,photocall"-u i na crvenom tepihu nosila potpuno crne modne kombinacije.

I danju i noću, njeni nokti su posebno dolazili do izražaja kao prefinjen i koloristički detalj uklopljen u njen vanvremenski stil, prenosi Vogue.

Bonus video: