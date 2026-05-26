Posebno leti, ali i inače, volimo frizure koje zahtevaju minimalno stilizovanja. Ako i sami preferirate takav look, a željni ste promene, vreme je da isprobate tzv. Scandi bob kojeg u zadnje vreme sve više viđamo na društvenim mrežama, a Glamour piše kako ga nose sve cool devojke na Instagramu.

Skandi bob, kako mu i samo ime kaže, potiče iz Skandinavije, a postao je popularan jer je šik, laskav i ne zahtijeva mnogo brige, odnosno održavanje frizure je minimalno.

– Bob je vrlo laskav sam po sebi, a skandi bob rezan je tačno ispod linije vilice te je idealan za one koji žele nešto dužu varijantu boba. Uokviruje lice i ističe njegove linije, a oni koji žele nešto posebnije, mogu isprobati i pramenove na prednjim delovima kose s kojima će frizura dobiti svetliji okvir – pojašnjava stručnjakinja za Glamour. Tajna dobrog izgleda ove frizure je u razdeljku koji je ležerno "prebačen", a kosi daje volumen i moderan prizvuk.

Bob je, ističe stručnjakinja, vrlo lako održavati, a super je izbor i za visoke temperature, a zbog razdeljka koji nije strogo definisan, kosa izgleda vrlo opušteno i prirodno. Prilikom oblikovanja, ključno je kosi dodati volumen, a kod feniranja sve što vam treba je velika četka. Kad sušite deo oko razdeljka, fen usmerite ka suprotnom smeru kako biste postili željeni efekat.

Kao još jednu prednost frizure, stručnjakinja ističe i njenu dužinu jer je kosa i dalje dovoljno dugačka da je, kad to poželite, možete stilizovati u niski rep ili punđu.

