Prava frizura može učiniti više nego što mislite - vizuelno zategnuti lice, ublažiti crte i sakriti podbradak bez ikakvih invazivnih metoda. Ovo su stilovi koji će tokom 2026. godine biti među najtraženijima.

Dobra vest je da za osvežen izgled nije uvek potrebna drastična promena. Ponekad je dovoljno da promenite oblik, dužinu ili način stilizovanja kose. Pravilno izabrana frizura može učiniti da lice izgleda odmornije, svežije i mlađe – gotovo trenutno.

Ovde nije reč o magiji, već o pametnim optičkim trikovima. Određeni rezovi produžavaju lice, skreću pažnju sa problematičnih zona i ublažavaju deo oko brade, gde se najčešće javlja podbradak. Stručnjaci ističu da su ključni blagi volumen na temenu, vertikalne linije i nežno oblikovani pramenovi oko lica.

Frizure koje će dominirati 2026. godine

Dugi bob (lob)

Jedna od najzahvalnijih frizura koja pristaje gotovo svakom obliku lica. Idealna dužina je ispod vilice ili do ramena, jer vizuelno izdužuje lice.

Ako imate tanku kosu, blagi slojevi će dati potrebnu punoću. Kod guste kose važno je da se krajevi malo omekšaju kako frizura ne bi delovala teško i bez forme.

Srednje duga, slojevita kosa

Savršen izbor ako želite više pokreta i prirodan pad kose. Slojevi sprečavaju da kosa „visi“ uz lice, već ga lepo uokviruju.

Odlično izgleda i na ravnoj i na talasastoj kosi. Važno je da kraći slojevi počinju oko jagodica, jer tako vizuelno podižu i oblikuju lice.

Asimetrični bob

Malo hrabrija opcija, ali izuzetno efektna. Duži prednji pramenovi izdužuju lice i daju mu definiciju.

Posebno dobro stoji osobama sa okruglim licem. Može se nositi ravno ili uz blage talase, što dodatno omekšava izgled.

Duga, slojevita kosa

Duga kosa može biti vrlo lepa, ali samo ako ima oblik. Ravna kosa bez slojeva često „vuče“ lice nadole i naglašava nedostatke.

Zato su slojevi ključni – daju lakoću, volumen i pokret. Blagi talasi dodatno ublažavaju crte i čine celokupan izgled nežnijim.

Zavesa šiške (curtain bangs)

Jedan od najpopularnijih trendova koji ne izlazi iz mode. Lako se održavaju, lepo rastu i ne zahtevaju često šišanje.

Najbolje pristaju srednje dugoj i dugoj kosi. Idealne su ako želite da ublažite crte lica ili vizuelno smanjite čelo.

Ako želite da izgledate mlađe i svežije, ne morate odmah posezati za velikim promenama. Dovoljno je da izaberete frizuru koja radi u vašu korist.

Prava kombinacija dužine, slojeva i volumena može napraviti ogromnu razliku – i to bez mnogo truda.