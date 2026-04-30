Porodica Melis iz mesta Perdasdefogu na Sardiniji smatra se jednom od najdugovečnijih porodica na svetu i potiče iz oblasti poznate po velikom broju stogodišnjaka.

Ova porodica je 2012. godine ušla u Ginisovu knjigu rekorda kao porodica sa najvećim ukupnim zbirom godina. Devetoro braće i sestara zajedno imaju 861 godinu, a najstariji član porodice živi 109 godina.

Istraživači koji su proučavali njihov način života navode da su svi članovi tokom života mnogo radili, ali i da su se hranili jednostavno, zdravo i živeli bez velikog stresa. Upravo se te navike smatraju ključem njihove dugovečnosti.