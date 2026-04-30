Porodica Melis iz mesta Perdasdefogu na Sardiniji smatra se jednom od najdugovečnijih porodica na svetu i potiče iz oblasti poznate po velikom broju stogodišnjaka.
Ova porodica je 2012. godine ušla u Ginisovu knjigu rekorda kao porodica sa najvećim ukupnim zbirom godina. Devetoro braće i sestara zajedno imaju 861 godinu, a najstariji član porodice živi 109 godina.
Istraživači koji su proučavali njihov način života navode da su svi članovi tokom života mnogo radili, ali i da su se hranili jednostavno, zdravo i živeli bez velikog stresa. Upravo se te navike smatraju ključem njihove dugovečnosti.
— Umesto da prate ritam mejlova ili mobilnih telefona, pratili su ritam prirode — istakao je on.
Ono što je zanimljivo, to je da svi članovi svaki dan jedu isti obrok, piše Una.
Reč o supi minestrone sa tri vrste pasulja (garbanzo, pinto i beli pasulj), hlebu od kiselog testa i čaši crnog vina. Ovaj obrok je tipičan za plave zone jer se sastoji od celih namirnica biljnog porekla, što je potvrdila i dijeteričarka Samanta Keseti.
— Ljudi koji žive najduže i najzdravije svakodnevno jedu pola šolje do šolje pasulja. Osim toga, ova supa je bogata povrćem, što i te kako doprinosi dugovečnosti. Prirodno fermentisani hleb od kiselog testa ne proizvodi skokove šećera u krvi kao beli hleb, što pomaže u održavanju zdravijeg nivoa šećera u krvi. Vremenom, visok šećer u krvi može da doprinese povećanom riziku od nastanka insulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2 — rekla je dijetetičarka.
Komentari (0)