Džesika Alba proslavila je 45. rođendan, a obožavatelji se i dalje slažu u jednom - glumica izgleda mladoliko kao i na početku karijere.

Tokom godina često je plenila pažnju besprekornom figurom i zdravim izgledom, a svoje je obline isticala u brojnim ulogama, među kojima su one u filmovima "Honey" iz 2003. i "Into the Blue" iz 2005. godine, kao i u seriji "Dark Angel" iz 2000.

Ipak, njena rutina nije toliko stroga ni nedostižna koliko bi se na prvi pogled moglo pomisliti, piše Daily Mail.

Ishrana prema metodi nutricioniste

Umesto iscrpljujućih dijeta i ekstremnih režima, Džesika se oslanja na ishranu prema metodi Fab Four, koju je osmislila nutricionista Keli Levek i predstavila u knjizi "Body Love". Reč je o jednostavnom principu prema kojem svaki obrok treba sadržati četiri ključna elementa: proteine, zdrave masti, vlakna i zeleno povrće.

Cilj takve ishrane jest održati stabilan nivo šećera u krvi, produžiti osećaj sitosti i smanjiti nagle napade gladi, ali i osećaj teskobe koji se ponekad javlja zbog velikih oscilacija energije tokom dana.

Nakon što je analizirala Džesikine prehrambene navike, Leveg je primetila da glumica često preskače doručak. Zato joj je savetovala da dan započne hranljivim smutijem od zelenog povrća, banane, čija semenki, bademovog mleka i putera od badema.

Alba četiri dana u nedelji nastoji jesti pretežno biljnu hranu, izbegava prerađene namirnice i mlečne proizvode te bira obroke bogate nutrijentima. Vikendom je, ipak, opuštenija pa sebi bez griže savesti priušti i veliki tanjir testenine.

