Retko zajedničko pojavljivanje Džulije Roberts i njenog supruga Denija Modera ponovo je privuklo veliku pažnju i pokazalo koliko je njihova veza i dalje snažna.

Njihova ljubavna priča počela je 2000. godine na snimanju filma The Mexican. Dok je Džulija igrala uz Breda Pita, Deni je radio kao snimatelj. Iskra je brzo planula, a venčali su se dve godine kasnije, 2002.

Iako važe za jedan od najpoznatijih parova u Holivudu, svoj odnos godinama čuvaju daleko od očiju javnosti. Upravo zato je njihov nedavni izlazak u Njujork izazvao veliko interesovanje. Par je viđen kako zajedno dolazi na pozorišnu predstavu na Brodveju, gde su podržali kolege, a njihova bliskost i opuštenost nisu prošle neprimećeno.

Džulija se retko pojavljuje sa suprugom u javnosti, pa su ovakvi trenuci uvek posebni. Ovoga puta stigli su držeći se za ruke, nasmejani i vidno povezani kao i prvog dana. Glumica je zablistala u elegantnom crnom kaputu sa naglašenim strukom, dok je Deni ostao veran ležernijem stilu u neutralnim tonovima.

Danas imaju troje dece – blizance Hazel i Finijasa, kao i sina Henrija – i vode miran porodični život, uprkos svetskoj slavi.

Glumica je više puta istakla da joj je upravo brak najveći oslonac. U jednom intervjuu otkrila je da i dalje čuva prvo pismo koje joj je suprug napisao, dugo čak sedam strana. „Jednog dana pokazaću ga ćerki i reći: ovo je ono što treba da tražiš“, rekla je.

Iako je jedna od najvećih holivudskih zvezda, Džulija se poslednjih godina svesno povukla iz centra pažnje. Sa porodicom uglavnom živi između Los Anđelesa i San Franciska, birajući mirniji život daleko od reflektora.

Upravo ta posvećenost privatnosti i porodici, mnogi smatraju, ključ je njihovog dugotrajnog i stabilnog braka.